Unforgotten 2015, season 4

Season premiere 22 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
В 4 сезоне «Незабытых» на свалке в Северном Лондоне находят останки человека. У трупа отрезаны кисти рук и оторвана голова. Очевидно, преступник действовал таким образом, чтобы личность жертвы было трудно установить. Однако для Кэсси и членов ее команды не существует преград. В скором времени криминалистам удается выйти на след. В деле появляются четверо подозреваемых. Каждый имел мотив, а также возможность причинить вред убитому. Однако на допросе они клянутся, что не знают жертву. Боултинг узнает, что Уолша кто-то предупредил за три недели до его гибели. Затем Коллиер обнаруживает еще одну часть тела Уолша.

8.3
Rate 11 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 4 Episode 1
22 February 2021
Episode 2
Season 4 Episode 2
1 March 2021
Episode 3
Season 4 Episode 3
9 March 2021
Episode 4
Season 4 Episode 4
15 March 2021
Episode 5
Season 4 Episode 5
22 March 2021
Episode 6
Season 4 Episode 6
29 March 2021
