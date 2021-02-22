В 4 сезоне «Незабытых» на свалке в Северном Лондоне находят останки человека. У трупа отрезаны кисти рук и оторвана голова. Очевидно, преступник действовал таким образом, чтобы личность жертвы было трудно установить. Однако для Кэсси и членов ее команды не существует преград. В скором времени криминалистам удается выйти на след. В деле появляются четверо подозреваемых. Каждый имел мотив, а также возможность причинить вред убитому. Однако на допросе они клянутся, что не знают жертву. Боултинг узнает, что Уолша кто-то предупредил за три недели до его гибели. Затем Коллиер обнаруживает еще одну часть тела Уолша.