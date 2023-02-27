Menu
Unforgotten 2015 - 2023, season 5

Unforgotten season 5 poster
Unforgotten 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 27 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 0 minute
"Unforgotten" season 5 description

В 5 сезоне «Незабытых» следователь Кэсси и члены ее команды продолжают приниматься за самые опасные расследования. Для них не существует преград. Любое самое сложное преступление Кэсси со своими напарниками непременно доводит до конца. Когда в дымоходе обнаруживают оторванную ногу, детективы и криминалисты приступают к идентификации жертвы. В скором времени судмедэкспертам удается установить, что послужило причиной смерти человека. В него стреляли. Джесс и Санни тем времени навещают мать жертвы, чтобы сообщить ужасные новости. Они обнаруживают, что у них были весьма бурные отношения.

Series rating

8.3
Rate 11 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 5 Episode 1
27 February 2023
Episode 2
Season 5 Episode 2
6 March 2023
