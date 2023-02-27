В 5 сезоне «Незабытых» следователь Кэсси и члены ее команды продолжают приниматься за самые опасные расследования. Для них не существует преград. Любое самое сложное преступление Кэсси со своими напарниками непременно доводит до конца. Когда в дымоходе обнаруживают оторванную ногу, детективы и криминалисты приступают к идентификации жертвы. В скором времени судмедэкспертам удается установить, что послужило причиной смерти человека. В него стреляли. Джесс и Санни тем времени навещают мать жертвы, чтобы сообщить ужасные новости. Они обнаруживают, что у них были весьма бурные отношения.