Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Unforgotten 2015, season 3

Unforgotten season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Unforgotten Seasons Season 3

Unforgotten 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 15 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Unforgotten" season 3 description

В 3 сезоне «Незабытых» рабочие, которые занимались ремонтом дороги, обнаружили человеческие останки. В скором времени судмедэксперты выяснили, что труп принадлежит молодой женщине. Также им удалось установить, что она скончалась еще в девяностые. Единственным ключом, который позволит распутать это непростое дело, является пластина из хирургического титана. Санни узнает, что ее произвели еще в прошлом веке. Члены команды пытаются установить ее личность, просматривая файлы с пропавшими без вести. Спустя некоторое время они обнаруживают Хейли Рид, которая бесследно исчезла в начале нулевых.

Series rating

8.3
Rate 11 votes
Unforgotten List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 3 Episode 1
15 July 2018
Episode 2
Season 3 Episode 2
22 July 2018
Episode 3
Season 3 Episode 3
29 July 2018
Episode 4
Season 3 Episode 4
5 August 2018
Episode 5
Season 3 Episode 5
12 August 2018
Episode 6
Season 3 Episode 6
19 August 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more