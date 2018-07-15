В 3 сезоне «Незабытых» рабочие, которые занимались ремонтом дороги, обнаружили человеческие останки. В скором времени судмедэксперты выяснили, что труп принадлежит молодой женщине. Также им удалось установить, что она скончалась еще в девяностые. Единственным ключом, который позволит распутать это непростое дело, является пластина из хирургического титана. Санни узнает, что ее произвели еще в прошлом веке. Члены команды пытаются установить ее личность, просматривая файлы с пропавшими без вести. Спустя некоторое время они обнаруживают Хейли Рид, которая бесследно исчезла в начале нулевых.