Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows La primera vez Soundtrack

Soundtrack from "La primera vez"

Music from "La primera vez" All info
La Primera Vez (Soundtrack from the Netflix Series)
La Primera Vez (Soundtrack from the Netflix Series) 17 tracks. Santiago Uribe
Listen
Title Artist Time
1 Lasting Lust Santiago Uribe 3:00
2 La Bibliotecaría (feat. Daniel Moreno) Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe 2:10
3 Eva Por Primera Vez (feat. Santiago Lopez) Santiago Uribe / Santiago Lopez, Santiago Uribe 2:43
4 Mamma (feat. Daniel Moreno) Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe 2:23
5 Amor Platónico (feat. Juan Felipe Uribe) Santiago Uribe / Juan Felipe Uribe, Santiago Uribe 2:25
6 Final Riff Santiago Uribe 3:11
7 Eva Se Va (feat. Daniel Moreno) Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe 1:34
8 Eres Todo Para Mí (feat. Santiago Lopez & Gali) Santiago Uribe / Santiago Lopez, Santiago Uribe 2:48
9 Eva Y Los Diablitos (feat. Daniel Moreno) Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe 1:53
10 Punto Rojo Santiago Uribe 0:59
11 Monster Funk Magnet (feat. Juan Felipe Uribe) Santiago Uribe / Juan Felipe Uribe, Santiago Uribe 1:29
12 Fly (feat. Juan Felipe Uribe) Santiago Uribe / Juan Felipe Uribe, Santiago Uribe 2:24
13 Trippin Dark Santiago Uribe 3:43
14 Micro (feat. Daniel Moreno) Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe 1:06
15 La 68 (feat. Daniel Moreno) Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe 1:30
16 Triste Verdad Santiago Uribe 1:58
17 Blues Para Un Corazón Roto Santiago Uribe 5:43
Listen to songs from "La primera vez" (2023) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "La primera vez" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more