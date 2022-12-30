Menu
The Glory 2022 - 2023, season 1

Deo geullori 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 32 minutes
"The Glory" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Торжество мести» в старших классах обычной корейской школы творится настоящий беспредел. Хрупкая и беззащитная девушка Мун Дон Ын оказывается «козлом отпущения» для всех остальных подростков. Они подшучивают и издеваются над ней, даже не подозревая, какую боль приносят жертве их «безобидные шалости». Не выдержав унижения, Мун Дон Ын бросает школу, поставив крест на своей судьбе. Теперь ее единственная цель – отомстить обидчикам, причем как можно изощреннее. Когда в нее влюбляется добрый и заботливый Чжу Е Чжон, он решает помочь ей с ее планом. Повзрослевшая девушка сама устраивается работать в школу.

Series rating

8.0
Rate 14 votes
8.2 IMDb

"The Glory" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
30 December 2022
Episode 2
30 December 2022
Episode 3
30 December 2022
Episode 4
30 December 2022
Episode 5
30 December 2022
Episode 6
30 December 2022
Episode 7
30 December 2022
Episode 8
30 December 2022
Episode 9
10 March 2023
Episode 10
10 March 2023
Episode 11
10 March 2023
Episode 12
10 March 2023
Episode 13
10 March 2023
Episode 14
10 March 2023
Episode 15
10 March 2023
Episode 16
10 March 2023
