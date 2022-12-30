В 1 сезоне сериала «Торжество мести» в старших классах обычной корейской школы творится настоящий беспредел. Хрупкая и беззащитная девушка Мун Дон Ын оказывается «козлом отпущения» для всех остальных подростков. Они подшучивают и издеваются над ней, даже не подозревая, какую боль приносят жертве их «безобидные шалости». Не выдержав унижения, Мун Дон Ын бросает школу, поставив крест на своей судьбе. Теперь ее единственная цель – отомстить обидчикам, причем как можно изощреннее. Когда в нее влюбляется добрый и заботливый Чжу Е Чжон, он решает помочь ей с ее планом. Повзрослевшая девушка сама устраивается работать в школу.