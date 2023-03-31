Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gibi 2021 - 2025 season 4

Gibi season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Gibi Seasons Season 4
Gibi
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 31 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Gibi" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Гиби» Йилмаз и Илккан продолжают находить неожиданные и порой опасные приключения на свою голову. Друзья то пытаются накрыть на стол к приезду гостей, то пробуют вести здоровый образ жизни, то расследуют происхождение загадочного DVD-диска в мусорном ведре, то играют в азартные игры. И, разумеется, каждое их похождение заканчивается крайне неожиданным для всех результатом. Кроме того, Йилмаз заводит запретный роман с симпатичной домработницей Гульнурой, а у Илккана появляется большая тайна от своего лучшего друга. К счастью, ребята всегда могут найти общий язык и поддержать друг друга.

Series rating

8.8
Rate 13 votes
9 IMDb

"Gibi" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Bilanço
Season 4 Episode 1
31 March 2023
Bin
Season 4 Episode 2
7 April 2023
Midlife Crisis
Season 4 Episode 3
14 April 2023
Kafa Nakli
Season 4 Episode 4
21 April 2023
Patern
Season 4 Episode 5
28 April 2023
165
Season 4 Episode 6
5 May 2023
Dönen Tekme
Season 4 Episode 7
12 May 2023
Notebook
Season 4 Episode 8
19 May 2023
Interior Design and Dirty Talk
Season 4 Episode 9
26 May 2023
2998-2997 BC Academic Year
Season 4 Episode 10
2 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more