В 4 сезоне сериала «Гиби» Йилмаз и Илккан продолжают находить неожиданные и порой опасные приключения на свою голову. Друзья то пытаются накрыть на стол к приезду гостей, то пробуют вести здоровый образ жизни, то расследуют происхождение загадочного DVD-диска в мусорном ведре, то играют в азартные игры. И, разумеется, каждое их похождение заканчивается крайне неожиданным для всех результатом. Кроме того, Йилмаз заводит запретный роман с симпатичной домработницей Гульнурой, а у Илккана появляется большая тайна от своего лучшего друга. К счастью, ребята всегда могут найти общий язык и поддержать друг друга.