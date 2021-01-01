Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gibi 2021 - 2025 season 1

Gibi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gibi Seasons Season 1
Gibi
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Gibi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Гиби» Илккан и Йылмаз, несмотря на радикальные противоречия и частые конфликты, все равно остаются ближайшими друзьями и всегда спешат на выручку друг другу в трудной ситуации. Ребятам удается сохранить свой крепкий союз даже, когда окружающим кажется, что они превратились в лютых врагов. Вместе Йылмаз с Илкканом сталкиваются со множеством жизненных неурядиц. Довольно часто молодые люди заостряют внимание на незначительных проблемах, раздувая их до вселенского масштаба. Вспыльчивому Йылмазу повезло, что у него есть такой друг, как Илккан, который всегда способен держать себя в руках. 

Series rating

8.8
Rate 13 votes
9 IMDb

"Gibi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Kokariç
Season 1 Episode 1
1 January 2021
Vatka
Season 1 Episode 2
14 January 2021
Nü Model
Season 1 Episode 3
21 January 2021
Erasmus'la Gelen Yamyam
Season 1 Episode 4
28 January 2021
Yanlış Mentor
Season 1 Episode 5
5 February 2021
Karanlık Güç
Season 1 Episode 6
12 February 2021
İkinci Yol
Season 1 Episode 7
19 February 2021
Badana
Season 1 Episode 8
26 February 2021
Ayırtma Yenilemesi
Season 1 Episode 9
5 March 2021
Kan Parası
Season 1 Episode 10
12 March 2021
Yılmaz Bey Banyo
Season 1 Episode 11
19 March 2021
Atın Bulunuşu
Season 1 Episode 12
26 March 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more