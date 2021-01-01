В 1 сезоне сериала «Гиби» Илккан и Йылмаз, несмотря на радикальные противоречия и частые конфликты, все равно остаются ближайшими друзьями и всегда спешат на выручку друг другу в трудной ситуации. Ребятам удается сохранить свой крепкий союз даже, когда окружающим кажется, что они превратились в лютых врагов. Вместе Йылмаз с Илкканом сталкиваются со множеством жизненных неурядиц. Довольно часто молодые люди заостряют внимание на незначительных проблемах, раздувая их до вселенского масштаба. Вспыльчивому Йылмазу повезло, что у него есть такой друг, как Илккан, который всегда способен держать себя в руках.