Gibi 2021 - 2025, season 6

Gibi
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 14 March 2025
Production year 2025
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes

Series rating

8.8
Rate 13 votes
9 IMDb

"Gibi" season 6 list of episodes.

Waffle
Season 6 Episode 1
14 March 2025
Microwave
Season 6 Episode 2
21 March 2025
Girls Night Out
Season 6 Episode 3
28 March 2025
Metin
Season 6 Episode 4
4 April 2025
Nomen est Omen
Season 6 Episode 5
11 April 2025
Çağrı'yla yapılan 17 konuşma
Season 6 Episode 6
18 April 2025
Gece Kaplanları
Season 6 Episode 7
25 April 2025
Çöl Definesi
Season 6 Episode 8
2 May 2025
Jumbo
Season 6 Episode 9
9 May 2025
İyilik Sağlık
Season 6 Episode 10
16 May 2025
Başkaları
Season 6 Episode 11
23 May 2025
Yapılanlar 1. Bölüm: "Sade Bir Tören"
Season 6 Episode 12
30 May 2025
Yapılanlar 2. Bölüm: "Don Yılmaz'ın Seçimi"
Season 6 Episode 13
6 June 2025
