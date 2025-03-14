Menu
Gibi 2021 - 2025, season 6
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Gibi
Original title
Season 6
Title
Сезон 6
Season premiere
14 March 2025
Production year
2025
Number of episodes
13
Runtime
6 hours 30 minutes
Series rating
8.8
Rate
13
votes
9
IMDb
"Gibi" season 6 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Waffle
Season 6
Episode 1
14 March 2025
Microwave
Season 6
Episode 2
21 March 2025
Girls Night Out
Season 6
Episode 3
28 March 2025
Metin
Season 6
Episode 4
4 April 2025
Nomen est Omen
Season 6
Episode 5
11 April 2025
Çağrı'yla yapılan 17 konuşma
Season 6
Episode 6
18 April 2025
Gece Kaplanları
Season 6
Episode 7
25 April 2025
Çöl Definesi
Season 6
Episode 8
2 May 2025
Jumbo
Season 6
Episode 9
9 May 2025
İyilik Sağlık
Season 6
Episode 10
16 May 2025
Başkaları
Season 6
Episode 11
23 May 2025
Yapılanlar 1. Bölüm: "Sade Bir Tören"
Season 6
Episode 12
30 May 2025
Yapılanlar 2. Bölüm: "Don Yılmaz'ın Seçimi"
Season 6
Episode 13
6 June 2025
TV series release schedule
