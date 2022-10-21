Menu
Gibi 2021 - 2025 season 3

Gibi season 3 poster
Gibi
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Gibi" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Гиби» Илккана и Йылмаза ждут новые увлекательные приключения. Они по-прежнему будут заострять внимание на незначительных трудностях, превращая их в глобальные катастрофы. Впрочем, у героев останется время и на добрые дела. Частенько парни забывают о своих неурядицах, сконцентрировавшись на помощи другим людям. Напомним, в предыдущих сезонах эмоциональный Йылмаз встретился с мудрым человеком, который помог ему научиться держать себя в руках. Илккан же после смерти бабушки лицом к лицу столкнулся с загадочными семейными тайнами, которые хранят его близкие в течение многих лет.

Series rating

8.8
Rate 13 votes
9 IMDb

"Gibi" season 3 list of episodes.

Sarışın ve Kotlu
Season 3 Episode 1
21 October 2022
Keskin Nişancı
Season 3 Episode 2
28 October 2022
Büfe
Season 3 Episode 3
4 November 2022
Sınıfsal Veda
Season 3 Episode 4
11 November 2022
Mazbut Bir Hayat, Sağlam Bir Ahlak, Bol Bol Sevgi
Season 3 Episode 5
18 November 2022
Ghosting
Season 3 Episode 6
25 November 2022
Teşekkürler
Season 3 Episode 7
2 December 2022
Gülnuray
Season 3 Episode 8
9 December 2022
Bilanço
Season 3 Episode 9
16 December 2022
Birinci Kabak
Season 3 Episode 10
23 December 2022
