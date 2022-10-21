В 3 сезоне сериала «Гиби» Илккана и Йылмаза ждут новые увлекательные приключения. Они по-прежнему будут заострять внимание на незначительных трудностях, превращая их в глобальные катастрофы. Впрочем, у героев останется время и на добрые дела. Частенько парни забывают о своих неурядицах, сконцентрировавшись на помощи другим людям. Напомним, в предыдущих сезонах эмоциональный Йылмаз встретился с мудрым человеком, который помог ему научиться держать себя в руках. Илккан же после смерти бабушки лицом к лицу столкнулся с загадочными семейными тайнами, которые хранят его близкие в течение многих лет.