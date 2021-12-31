Menu
Gibi 2021 - 2025 season 2

Gibi season 2 poster
Gibi
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 31 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Gibi" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Гиби» приключения Илккана и Йылмаза продолжаются. Племянник Илккана Ялвак приезжает в гости к своему дяде. Он является бодибилдером. Образ жизни гостя создает проблемы для Илккана. Йылмаз и Эрсой разворачивают благотворительную кампанию, чтобы помочь ребенку-инвалиду. Тем временем Илккан попадает в беду, чтобы избавиться от своих долгов, и просит друга о помощи. Затем ребята пытается помочь Кутаю, племяннику Йылмаза, получить роль в спектакле. Кутай этого очень хочет. Когда дядя Эрсоя начинает устраивать беспорядки на районе, Йылмаз и Илккан обращаются за помощью к своему старому другу.

Series rating

8.8
Rate 13 votes
9 IMDb

"Gibi" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Vücutçu Yalvaç
Season 2 Episode 1
31 December 2021
Kuki
Season 2 Episode 2
7 January 2022
Bej
Season 2 Episode 3
14 January 2022
Sokak Röportajı
Season 2 Episode 4
21 January 2022
Çaça ve Cosplay
Season 2 Episode 5
28 January 2022
İki İçi Dışı Bir Kişi
Season 2 Episode 6
4 February 2022
Gelin Başı
Season 2 Episode 7
11 February 2022
Resimdeki Ünlü
Season 2 Episode 8
18 February 2022
Eşref Hidayet Gürdal
Season 2 Episode 9
25 February 2022
Vita Brevis
Season 2 Episode 10
4 March 2022
