Во 2 сезоне сериала «Гиби» приключения Илккана и Йылмаза продолжаются. Племянник Илккана Ялвак приезжает в гости к своему дяде. Он является бодибилдером. Образ жизни гостя создает проблемы для Илккана. Йылмаз и Эрсой разворачивают благотворительную кампанию, чтобы помочь ребенку-инвалиду. Тем временем Илккан попадает в беду, чтобы избавиться от своих долгов, и просит друга о помощи. Затем ребята пытается помочь Кутаю, племяннику Йылмаза, получить роль в спектакле. Кутай этого очень хочет. Когда дядя Эрсоя начинает устраивать беспорядки на районе, Йылмаз и Илккан обращаются за помощью к своему старому другу.