Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan season 5 watch online

Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan Seasons Season 5
Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 30 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 52
Runtime 15 hours 36 minutes
"Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» простой китайский рыбак на своей лодке становится невольным свидетелем загадочного небесного явления. Столб жуткого красного света поднимается в облака прямо с вершины горы. Обычным мирным жителям невдомек, что в пещере в глубине горы происходит магическое таинство. Хань Ли использует свои вновь обретенные силы для древнего ритуала. Теперь он уже не безродный мальчишка из деревни, а без одного шага небожитель. Ему доступны секреты бессмертия, и лишь один уровень отделяет его от цели. Герою предстоит столкнуться с новым врагом, отыскать яйцо дракона и выбрать свой путь.

Series rating

8.8
Rate 18 votes
8.6 IMDb

"Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Episode 73
Season 5 Episode 1
30 July 2023
Episode 74
Season 5 Episode 2
6 August 2023
Episode 75
Season 5 Episode 3
13 August 2023
Episode 76
Season 5 Episode 4
20 August 2023
Episode 77
Season 5 Episode 5
25 November 2023
Episode 78
Season 5 Episode 6
2 December 2023
Episode 79
Season 5 Episode 7
9 December 2023
Episode 80
Season 5 Episode 8
16 December 2023
Episode 81
Season 5 Episode 9
23 December 2023
Episode 82
Season 5 Episode 10
30 December 2023
Episode 83
Season 5 Episode 11
6 January 2024
Episode 84
Season 5 Episode 12
13 January 2024
Episode 85
Season 5 Episode 13
14 January 2024
Episode 86
Season 5 Episode 14
27 January 2024
Episode 87
Season 5 Episode 15
3 February 2024
Episode 88
Season 5 Episode 16
10 February 2024
Episode 89
Season 5 Episode 17
17 February 2024
Episode 90
Season 5 Episode 18
24 February 2024
Episode 91
Season 5 Episode 19
2 March 2024
Episode 92
Season 5 Episode 20
9 March 2024
Episode 93
Season 5 Episode 21
16 March 2024
Episode 94
Season 5 Episode 22
23 March 2024
Episode 95
Season 5 Episode 23
30 March 2024
Episode 96
Season 5 Episode 24
6 April 2024
Episode 97
Season 5 Episode 25
13 April 2024
Episode 98
Season 5 Episode 26
20 April 2024
Episode 99
Season 5 Episode 27
27 April 2024
Episode 100
Season 5 Episode 28
4 May 2024
Episode 101
Season 5 Episode 29
11 May 2024
Episode 102
Season 5 Episode 30
18 May 2024
Episode 103
Season 5 Episode 31
25 May 2024
Episode 104
Season 5 Episode 32
1 June 2024
Episode 105
Season 5 Episode 33
8 June 2024
Episode 106
Season 5 Episode 34
15 June 2024
Episode 107
Season 5 Episode 35
22 June 2024
Episode 108
Season 5 Episode 36
29 June 2024
Episode 109
Season 5 Episode 37
6 July 2024
Episode 110
Season 5 Episode 38
13 July 2024
Episode 111
Season 5 Episode 39
20 July 2024
Episode 112
Season 5 Episode 40
27 July 2024
Episode 113
Season 5 Episode 41
3 August 2024
Episode 114
Season 5 Episode 42
10 August 2024
Episode 115
Season 5 Episode 43
17 August 2024
Episode 116
Season 5 Episode 44
24 August 2024
Episode 117
Season 5 Episode 45
31 August 2024
Episode 118
Season 5 Episode 46
7 September 2024
Episode 119
Season 5 Episode 47
14 September 2024
Episode 120
Season 5 Episode 48
21 September 2024
Episode 121
Season 5 Episode 49
28 September 2024
Episode 122
Season 5 Episode 50
5 October 2024
Episode 123
Season 5 Episode 51
12 October 2024
Episode 124
Season 5 Episode 52
19 October 2024
