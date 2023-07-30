В 5-м сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» простой китайский рыбак на своей лодке становится невольным свидетелем загадочного небесного явления. Столб жуткого красного света поднимается в облака прямо с вершины горы. Обычным мирным жителям невдомек, что в пещере в глубине горы происходит магическое таинство. Хань Ли использует свои вновь обретенные силы для древнего ритуала. Теперь он уже не безродный мальчишка из деревни, а без одного шага небожитель. Ему доступны секреты бессмертия, и лишь один уровень отделяет его от цели. Герою предстоит столкнуться с новым врагом, отыскать яйцо дракона и выбрать свой путь.