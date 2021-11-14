Во 2 сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» на земле разгорается страшная война между Великими сектами и последователями Демонического пути. Предполагается, что участие в сражении примут адепты всех шести учений, а против них выйдет сам Старый Дьявол Хан собственной персоной. Хань Ли прощается с Мо в пустыне, после чего каждому приходится идти дальше своей дорогой. Главный герой должен познать новый уровень своей силы, чтобы открыто бросить вызов врагу и встретиться с ним один на один, сохранив таким образом жизни тысяч человек. Тем временем в Демоническом культе начинается внутренняя борьба за власть.