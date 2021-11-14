Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan season 2 watch online

Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan Seasons Season 2
Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 14 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 25
Runtime 7 hours 30 minutes
"Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» на земле разгорается страшная война между Великими сектами и последователями Демонического пути. Предполагается, что участие в сражении примут адепты всех шести учений, а против них выйдет сам Старый Дьявол Хан собственной персоной. Хань Ли прощается с Мо в пустыне, после чего каждому приходится идти дальше своей дорогой. Главный герой должен познать новый уровень своей силы, чтобы открыто бросить вызов врагу и встретиться с ним один на один, сохранив таким образом жизни тысяч человек. Тем временем в Демоническом культе начинается внутренняя борьба за власть.

Series rating

8.8
Rate 18 votes
8.6 IMDb

"Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Episode 22
Season 2 Episode 1
14 November 2021
Episode 23
Season 2 Episode 2
14 November 2021
Episode 24
Season 2 Episode 3
14 November 2021
Episode 25
Season 2 Episode 4
21 November 2021
Episode 26
Season 2 Episode 5
28 November 2021
Episode 27
Season 2 Episode 6
5 December 2021
Episode 28
Season 2 Episode 7
12 December 2021
Episode 29
Season 2 Episode 8
19 December 2021
Episode 30
Season 2 Episode 9
26 December 2021
Episode 31
Season 2 Episode 10
2 January 2022
Episode 32
Season 2 Episode 11
9 January 2022
Episode 33
Season 2 Episode 12
16 January 2022
Episode 34
Season 2 Episode 13
23 January 2022
Episode 35
Season 2 Episode 14
30 January 2022
Episode 36
Season 2 Episode 15
6 February 2022
Episode 37
Season 2 Episode 16
13 February 2022
Episode 38
Season 2 Episode 17
20 February 2022
Episode 39
Season 2 Episode 18
27 February 2022
Episode 40
Season 2 Episode 19
6 March 2022
Episode 41
Season 2 Episode 20
13 March 2022
Episode 42
Season 2 Episode 21
20 March 2022
Episode 43
Season 2 Episode 22
27 March 2022
Episode 44
Season 2 Episode 23
3 April 2022
Episode 45
Season 2 Episode 24
10 April 2022
Episode 46
Season 2 Episode 25
17 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more