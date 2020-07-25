Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan season 1 watch online

Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan Seasons Season 1
Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 21
Runtime 6 hours 18 minutes
"Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» Хань Ли живет в маленькой горной деревеньке. Его родителям еле-еле удается прокормить сына. Парень понимает, что в жизни надо пробиваться самостоятельно. Он хочет попасть в секту Скрытых Врат. Хань Ли уезжает из родных мест и знакомится с Ли Фэй и Чжан Ти, которые тоже хотят заслужить право быть частью Врат. Для этого молодые люди должны пройти немало испытаний, показать наставникам свой ум, ловкость и выносливость. Хань Ли и Чжан Ти не везет — им не удается выполнить испытания в отведенное время. Лидер секты предлагает ребятам еще раз попробовать свои силы через год.

Series rating

8.8
Rate 18 votes
8.6 IMDb

"Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 July 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 July 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 July 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 July 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 August 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 August 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 August 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 August 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
11 October 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
11 October 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
18 October 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
25 October 2020
Episode 13
Season 1 Episode 13
1 November 2020
Episode 14
Season 1 Episode 14
8 November 2020
Episode 15
Season 1 Episode 15
15 November 2020
Episode 16
Season 1 Episode 16
21 November 2020
Episode 17
Season 1 Episode 17
28 November 2020
Episode 18
Season 1 Episode 18
31 January 2021
Episode 19
Season 1 Episode 19
31 January 2021
Episode 20
Season 1 Episode 20
7 February 2021
Episode 21
Season 1 Episode 21
14 February 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more