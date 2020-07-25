В 1 сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» Хань Ли живет в маленькой горной деревеньке. Его родителям еле-еле удается прокормить сына. Парень понимает, что в жизни надо пробиваться самостоятельно. Он хочет попасть в секту Скрытых Врат. Хань Ли уезжает из родных мест и знакомится с Ли Фэй и Чжан Ти, которые тоже хотят заслужить право быть частью Врат. Для этого молодые люди должны пройти немало испытаний, показать наставникам свой ум, ловкость и выносливость. Хань Ли и Чжан Ти не везет — им не удается выполнить испытания в отведенное время. Лидер секты предлагает ребятам еще раз попробовать свои силы через год.