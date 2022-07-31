В 4 сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» молодой адепт одной из Великих сект Хань Ли продолжает свой путь самосовершенствования ради единственной великой цели – стать Небожителем и обрести бессмертие. Школа Цзяньху уже не может помочь ему в этом, так как после множества сражений с последователями Демонического культа все наставники приняли разные стороны, а некоторые даже погибли. Студенты предоставлены сами себе и примыкают к сектам наравне со старшими. Сам Хань Ли давно превзошел большинство своих однокурсников. Теперь его путь сопряжен с будущим всего мира, а достижение мечты зависит от исхода войны.