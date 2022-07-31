Menu
Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan season 4 watch online

Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan Seasons Season 4
Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 31 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 3 hours 36 minutes
"Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» молодой адепт одной из Великих сект Хань Ли продолжает свой путь самосовершенствования ради единственной великой цели – стать Небожителем и обрести бессмертие. Школа Цзяньху уже не может помочь ему в этом, так как после множества сражений с последователями Демонического культа все наставники приняли разные стороны, а некоторые даже погибли. Студенты предоставлены сами себе и примыкают к сектам наравне со старшими. Сам Хань Ли давно превзошел большинство своих однокурсников. Теперь его путь сопряжен с будущим всего мира, а достижение мечты зависит от исхода войны.

Series rating

8.8
Rate 18 votes
8.6 IMDb

"Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Episode 61 (part 1)
Season 4 Episode 1
31 July 2022
Episode 62
Season 4 Episode 2
7 August 2022
Episode 63
Season 4 Episode 3
14 August 2022
Episode 64
Season 4 Episode 4
21 August 2022
Episode 65
Season 4 Episode 5
28 August 2022
Episode 66
Season 4 Episode 6
4 September 2022
Episode 67 (part 2)
Season 4 Episode 7
11 September 2022
Episode 68
Season 4 Episode 8
18 September 2022
Episode 69
Season 4 Episode 9
25 September 2022
Episode 70
Season 4 Episode 10
2 October 2022
Episode 71
Season 4 Episode 11
9 October 2022
Episode 72
Season 4 Episode 12
16 October 2022
