Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan season 3 watch online

Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan Seasons Season 3
Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 24 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 14
Runtime 4 hours 12 minutes
"Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» война между Демоническими последователями и шестью Великими сектами находится в самом разгаре. От исхода этого сражения зависит будущее мира. Выпускники и адепты школы Цзяньху должны встать на защиту привычной им реальности… или же стать предателями. Некоторые выбирают второй путь, и Хань Ли начинает сомневаться, на ту ли сторону в этой войне встал он. У каждого из врагов есть свои темные секреты и тайные мотивы. Сам же главный герой мечтает лишь об одном – пройти свой путь силы до конца и заслужить бессмертие, однако эта стезя сопряжена с потерями.

Series rating

8.8
Rate 18 votes
8.6 IMDb

"Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Episode 47
Season 3 Episode 1
24 April 2022
Episode 48
Season 3 Episode 2
1 May 2022
Episode 49
Season 3 Episode 3
8 May 2022
Episode 50
Season 3 Episode 4
15 May 2022
Episode 51
Season 3 Episode 5
22 May 2022
Episode 52
Season 3 Episode 6
29 May 2022
Episode 53
Season 3 Episode 7
5 June 2022
Episode 54
Season 3 Episode 8
12 June 2022
Episode 55
Season 3 Episode 9
19 June 2022
Episode 56
Season 3 Episode 10
26 June 2022
Episode 57
Season 3 Episode 11
3 July 2022
Episode 58
Season 3 Episode 12
10 July 2022
Episode 59
Season 3 Episode 13
17 July 2022
Episode 60
Season 3 Episode 14
24 July 2022
