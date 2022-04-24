В 3 сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» война между Демоническими последователями и шестью Великими сектами находится в самом разгаре. От исхода этого сражения зависит будущее мира. Выпускники и адепты школы Цзяньху должны встать на защиту привычной им реальности… или же стать предателями. Некоторые выбирают второй путь, и Хань Ли начинает сомневаться, на ту ли сторону в этой войне встал он. У каждого из врагов есть свои темные секреты и тайные мотивы. Сам же главный герой мечтает лишь об одном – пройти свой путь силы до конца и заслужить бессмертие, однако эта стезя сопряжена с потерями.