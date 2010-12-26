Menu
Upstairs Downstairs 2010 - 2012 season 1

Upstairs Downstairs 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 December 2010
Production year 2010
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 15 minutes

7.6
Rate 20 votes
7.4 IMDb

"Upstairs Downstairs" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
The Fledgling
Season 1 Episode 1
26 December 2010
The Ladybird
Season 1 Episode 2
27 December 2010
The Cuckoo
Season 1 Episode 3
28 December 2010
