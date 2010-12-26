Menu
Upstairs Downstairs 2010 - 2012 season 1
Upstairs Downstairs
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
26 December 2010
Production year
2010
Number of episodes
3
Runtime
2 hours 15 minutes
Series rating
7.6
Rate
20
votes
7.4
IMDb
"Upstairs Downstairs" season 1 list of episodes.
Season 1
Season 2
The Fledgling
Season 1
Episode 1
26 December 2010
The Ladybird
Season 1
Episode 2
27 December 2010
The Cuckoo
Season 1
Episode 3
28 December 2010
