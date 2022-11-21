Menu
My Little Pony: Make Your Mark 2022, season 3

My Little Pony: Make Your Mark season 3 poster
Kinoafisha TV Shows My Little Pony: Make Your Mark Seasons Season 3
My Little Pony: Make Your Mark
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 1
Runtime 23 minutes
"My Little Pony: Make Your Mark" season 3 description

В 3 сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» события разворачиваются на волшебной земле Эквестрии, где единорог Твайлайт Спаркл, небольшая пони из городка Меритайм-Бэй и их друзья преодолевают различные испытания. Мистические персонажи постоянно оказываются в забавных или опасных ситуациях. Зачастую их дружба проходит настоящую проверку на прочность. Напомним, в предыдущих сезонах после того, как неожиданно проявилась магия Аликорна, Санни внезапно стала пользоваться огромной полярностью. Пипп одолжила Спарки на день, чтобы накрутить побольше лайков в соцсетях.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
5.8 IMDb

My Little Pony: Make Your Mark List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Winter Wishday
Season 3 Episode 1
21 November 2022
