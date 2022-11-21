В 3 сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» события разворачиваются на волшебной земле Эквестрии, где единорог Твайлайт Спаркл, небольшая пони из городка Меритайм-Бэй и их друзья преодолевают различные испытания. Мистические персонажи постоянно оказываются в забавных или опасных ситуациях. Зачастую их дружба проходит настоящую проверку на прочность. Напомним, в предыдущих сезонах после того, как неожиданно проявилась магия Аликорна, Санни внезапно стала пользоваться огромной полярностью. Пипп одолжила Спарки на день, чтобы накрутить побольше лайков в соцсетях.