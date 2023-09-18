В 5-м сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» продолжается история, которая разворачивается в Эквестрии, где всюду творится магия пони. Зипп, Санни, Иззи, Пипп и Хитч переживают новые удивительные приключения. Напомним, в финале предыдущего сезона Опалин обвиняет Мисти в том, что она не смогла украсть Драконий огонь. Затем Хитч и Санни устраивают торжественное открытие и кулинарное шоу. В Зефир-Хайтс проходит бал-маскарад, куда приглашены все пони. Когда Мисти тайком выбирается из логова Опалин, пони берут ее с собой на вечеринку. А в очень важный для нее день Пипп заболевает.