Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

My Little Pony: Make Your Mark 2022, season 5

My Little Pony: Make Your Mark season 5 poster
Kinoafisha TV Shows My Little Pony: Make Your Mark Seasons Season 5
My Little Pony: Make Your Mark
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 18 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 18 minutes
"My Little Pony: Make Your Mark" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» продолжается история, которая разворачивается в Эквестрии, где всюду творится магия пони. Зипп, Санни, Иззи, Пипп и Хитч переживают новые удивительные приключения. Напомним, в финале предыдущего сезона Опалин обвиняет Мисти в том, что она не смогла украсть Драконий огонь. Затем Хитч и Санни устраивают торжественное открытие и кулинарное шоу. В Зефир-Хайтс проходит бал-маскарад, куда приглашены все пони. Когда Мисти тайком выбирается из логова Опалин, пони берут ее с собой на вечеринку. А в очень важный для нее день Пипп заболевает.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
5.8 IMDb

My Little Pony: Make Your Mark List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Cutie Blossom Bash
Season 5 Episode 1
18 September 2023
Family Trees Pt. 1
Season 5 Episode 2
18 September 2023
Family Trees Pt. 2
Season 5 Episode 3
18 September 2023
Father of the Bridlewood
Season 5 Episode 4
18 September 2023
Mane Smelody
Season 5 Episode 5
18 September 2023
Nightmare on Mane Street
Season 5 Episode 6
18 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more