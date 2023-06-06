Menu
My Little Pony: Make Your Mark 2022, season 4

My Little Pony: Make Your Mark season 4 poster
My Little Pony: Make Your Mark
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 6 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 2 hours 41 minutes
"My Little Pony: Make Your Mark" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» захватывающие и веселые приключения Санни Старскаут и ее друзей продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне Санни решила отпраздновать Зимний день желаний со своими друзьями, однако выяснила, что у них другие планы. Используя летающее транспортное средство, созданное с помощью магии, друзья отправились проведать бабушку Хитча, после – в Бридлвуд, чтобы Иззи могла принять участие в Фестивале единорогов, а затем в Зефир-Хайтс, где Пипп и Зипп готовились выступить на концерте. Поездку омрачил снегопад. В новом сезоне героев ждет множество новых увлекательных событий.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
5.8 IMDb

My Little Pony: Make Your Mark List of episodes

Bridlewoodstock
Season 4 Episode 1
6 June 2023
Top Remodel
Season 4 Episode 2
6 June 2023
The Jinxie Games
Season 4 Episode 3
6 June 2023
Sunny Side Up
Season 4 Episode 4
6 June 2023
The Manesquerade Ball
Season 4 Episode 5
6 June 2023
A Little Horse
Season 4 Episode 6
6 June 2023
Missing the Mark
Season 4 Episode 7
6 June 2023
