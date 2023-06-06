В 4-м сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» захватывающие и веселые приключения Санни Старскаут и ее друзей продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне Санни решила отпраздновать Зимний день желаний со своими друзьями, однако выяснила, что у них другие планы. Используя летающее транспортное средство, созданное с помощью магии, друзья отправились проведать бабушку Хитча, после – в Бридлвуд, чтобы Иззи могла принять участие в Фестивале единорогов, а затем в Зефир-Хайтс, где Пипп и Зипп готовились выступить на концерте. Поездку омрачил снегопад. В новом сезоне героев ждет множество новых увлекательных событий.