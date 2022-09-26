Во 2 сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» продолжаются увлекательные приключения Санни Старскаут и ее друзей после событий, представленных в полнометражной картине. Напомним, в предыдущем сезоне детектив Зипп занимался поиском грабителя, который украл волшебный фонарь Санни. Под подозрением Мисти. Затем герои занялись поисками дракончика Хитча. Санни и Хитч выяснили, как это — скакать в подковах друг друга. Опалин отправил агента в Хрустальный светлый дом, где сходят с ума животные. В новом сезоне персонажей ожидает множество новых захватывающих приключений.