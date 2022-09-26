Menu
My Little Pony: Make Your Mark 2022, season 2

My Little Pony: Make Your Mark
Original title Season 2
Season premiere 26 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 4 minutes
"My Little Pony: Make Your Mark" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» продолжаются увлекательные приключения Санни Старскаут и ее друзей после событий, представленных в полнометражной картине. Напомним, в предыдущем сезоне детектив Зипп занимался поиском грабителя, который украл волшебный фонарь Санни. Под подозрением Мисти. Затем герои занялись поисками дракончика Хитча. Санни и Хитч выяснили, как это — скакать в подковах друг друга. Опалин отправил агента в Хрустальный светлый дом, где сходят с ума животные. В новом сезоне персонажей ожидает множество новых захватывающих приключений.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
5.8 IMDb

My Little Pony: Make Your Mark List of episodes

Izzy Does It
Season 2 Episode 1
26 September 2022
Growing Pains
Season 2 Episode 2
26 September 2022
Portrait of a Princess
Season 2 Episode 3
26 September 2022
Ali-Conned
Season 2 Episode 4
26 September 2022
The Cutie Mark Mix-Up
Season 2 Episode 5
26 September 2022
The Traditional Unicorn Sleep-Over
Season 2 Episode 6
26 September 2022
Hoof Done It?
Season 2 Episode 7
26 September 2022
Have You Seen This Dragon?
Season 2 Episode 8
26 September 2022
