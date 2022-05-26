Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

My Little Pony: Make Your Mark 2022, season 1

My Little Pony: Make Your Mark season 1 poster
Kinoafisha TV Shows My Little Pony: Make Your Mark Seasons Season 1
My Little Pony: Make Your Mark
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 1
Runtime 23 minutes
"My Little Pony: Make Your Mark" season 1 description

В 1 сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» события разворачиваются в городке под названием Маритайм-Бэй, где обитают земные пони. Аргайл поведала своей крохотной дочке Санни Старскаут волшебную историю о далеких временах. В загадочной стране Эквестрии земные пони, пегасы и единороги существовали вместе. Многие другие земные пони уверены, что все это является лишь выдумками. Они всегда воспитывались в страхе перед другими видами парнокопытных существ. Санни уверена, что представители различных рас могут подружиться между собой и вместе отправиться в увлекательное путешествие.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
5.8 IMDb

My Little Pony: Make Your Mark List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Make Your Mark
Season 1 Episode 1
26 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more