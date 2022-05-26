В 1 сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» события разворачиваются в городке под названием Маритайм-Бэй, где обитают земные пони. Аргайл поведала своей крохотной дочке Санни Старскаут волшебную историю о далеких временах. В загадочной стране Эквестрии земные пони, пегасы и единороги существовали вместе. Многие другие земные пони уверены, что все это является лишь выдумками. Они всегда воспитывались в страхе перед другими видами парнокопытных существ. Санни уверена, что представители различных рас могут подружиться между собой и вместе отправиться в увлекательное путешествие.