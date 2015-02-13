Menu
Golos. Deti (2014), season 2

Golos. Deti season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Golos. Deti Seasons Season 2
Голос. Дети 0+
Season premiere 13 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 16 hours 40 minutes

TV Show rating

7.0
Rate 12 votes
7.2 IMDb

Golos. Deti List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Слепые прослушивания 1
Season 2 Episode 1
13 February 2015
Слепые прослушивания 2
Season 2 Episode 2
20 February 2015
Слепые прослушивания 3
Season 2 Episode 3
27 February 2015
Слепые прослушивания 4
Season 2 Episode 4
6 March 2015
Слепые прослушивания 5
Season 2 Episode 5
13 March 2015
Поединки 1. Команда Димы Билана
Season 2 Episode 6
20 March 2015
Поединки 2. Команда Пелагеи
Season 2 Episode 7
27 March 2015
Поединки 3. Команда Макса Фадеева
Season 2 Episode 8
3 April 2015
Дополнительный этап
Season 2 Episode 9
10 April 2015
Финал
Season 2 Episode 10
17 April 2015
