Golos. Deti (2014), season 2
Голос. Дети
0+
Season premiere
13 February 2015
Production year
2015
Number of episodes
10
Runtime
16 hours 40 minutes
TV Show rating
7.0
12
votes
7.2
IMDb
Слепые прослушивания 1
Season 2
Episode 1
13 February 2015
Слепые прослушивания 2
Season 2
Episode 2
20 February 2015
Слепые прослушивания 3
Season 2
Episode 3
27 February 2015
Слепые прослушивания 4
Season 2
Episode 4
6 March 2015
Слепые прослушивания 5
Season 2
Episode 5
13 March 2015
Поединки 1. Команда Димы Билана
Season 2
Episode 6
20 March 2015
Поединки 2. Команда Пелагеи
Season 2
Episode 7
27 March 2015
Поединки 3. Команда Макса Фадеева
Season 2
Episode 8
3 April 2015
Дополнительный этап
Season 2
Episode 9
10 April 2015
Финал
Season 2
Episode 10
17 April 2015
