В 5-м сезоне шоу «Женский стендап» самые известные комикессы страны продолжат радовать зрителей каната ТНТ отличными шутками. Как и прежде, юмористки будут откровенно говорить о тех проблемах, которые волнуют каждую девушку, но о которых далеко не все решатся сказать вслух: политика, отношения, феминизм, восприятие себя и многое другое. На экраны вернется Ирина Мягкова, шутки которой так полюбились российской аудитории. Также в рамках сезона выступят Карина Мейханаджян, Белла Малу, Мария Маркова и многие другие суперзвезды женского стендапа.