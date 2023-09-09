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ZHenskij stendap (2020), season 5

ZHenskij stendap season 5 poster
Kinoafisha TV Shows ZHenskij stendap Seasons Season 5
Zhenskij stendap 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 9 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"ZHenskij stendap" season 5 description

В 5-м сезоне шоу «Женский стендап» самые известные комикессы страны продолжат радовать зрителей каната ТНТ отличными шутками. Как и прежде, юмористки будут откровенно говорить о тех проблемах, которые волнуют каждую девушку, но о которых далеко не все решатся сказать вслух: политика, отношения, феминизм, восприятие себя и многое другое. На экраны вернется Ирина Мягкова, шутки которой так полюбились российской аудитории. Также в рамках сезона выступят Карина Мейханаджян, Белла Малу, Мария Маркова и многие другие суперзвезды женского стендапа.

TV Show rating

6.5
Rate 13 votes
6.3 IMDb

"ZHenskij stendap" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Выпуск 1
Season 5 Episode 1
9 September 2023
Выпуск 2
Season 5 Episode 2
16 September 2023
Выпуск 3
Season 5 Episode 3
23 September 2023
Выпуск 4
Season 5 Episode 4
30 September 2023
Выпуск 5
Season 5 Episode 5
7 October 2023
Выпуск 6
Season 5 Episode 6
14 October 2023
Выпуск 7
Season 5 Episode 7
21 October 2023
Выпуск 8
Season 5 Episode 8
28 October 2023
Выпуск 9
Season 5 Episode 9
30 March 2024
Выпуск 10
Season 5 Episode 10
6 April 2024
Выпуск 11
Season 5 Episode 11
13 April 2024
Выпуск 12
Season 5 Episode 12
20 April 2024
Выпуск 13
Season 5 Episode 13
27 April 2024
Выпуск 14
Season 5 Episode 14
4 May 2024
Выпуск 15
Season 5 Episode 15
11 May 2024
Выпуск 16
Season 5 Episode 16
18 May 2024
TV series release schedule
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