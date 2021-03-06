В 3 сезоне шоу «Женский стендап» основной состав пополнят новые участницы, среди которых Алиса Дударева, Настя Веневитина, Ольга Малащенко, Анна Пашинина, Ника Тарасевич и Белла. Девушки продолжают высмеивать бытовые проблемы и курьезные ситуации, в которых оказываются. Непонимание в отношениях с представителями противоположного пола, давление со стороны родителей и общества, процветание феминизма и культ традиционных ценностей – обо всем этом девушки готовы говорить и шутить. Нет ничего эффективнее для борьбы со стрессом и тревогами, чем превратить причину такого состояния в шутку. Героини проекта справляются с этим мастерски.