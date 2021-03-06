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ZHenskij stendap (2020), season 3

ZHenskij stendap season 3 poster
Kinoafisha TV Shows ZHenskij stendap Seasons Season 3
Zhenskij stendap 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 6 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"ZHenskij stendap" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Женский стендап» основной состав пополнят новые участницы, среди которых Алиса Дударева, Настя Веневитина, Ольга Малащенко, Анна Пашинина, Ника Тарасевич и Белла. Девушки продолжают высмеивать бытовые проблемы и курьезные ситуации, в которых оказываются. Непонимание в отношениях с представителями противоположного пола, давление со стороны родителей и общества, процветание феминизма и культ традиционных ценностей – обо всем этом девушки готовы говорить и шутить. Нет ничего эффективнее для борьбы со стрессом и тревогами, чем превратить причину такого состояния в шутку. Героини проекта справляются с этим мастерски. 

TV Show rating

6.5
Rate 13 votes
6.3 IMDb

"ZHenskij stendap" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Выпуск 1
Season 3 Episode 1
6 March 2021
Выпуск 2
Season 3 Episode 2
13 March 2021
Выпуск 3
Season 3 Episode 3
20 March 2021
Выпуск 4
Season 3 Episode 4
28 March 2021
Выпуск 5
Season 3 Episode 5
4 April 2021
Выпуск 6
Season 3 Episode 6
11 April 2021
Выпуск 7
Season 3 Episode 7
18 April 2021
Выпуск 8
Season 3 Episode 8
27 October 2021
Выпуск 9
Season 3 Episode 9
3 November 2021
Выпуск 10
Season 3 Episode 10
10 November 2021
Выпуск 11
Season 3 Episode 11
17 November 2021
Выпуск 12
Season 3 Episode 12
24 November 2021
Выпуск 13
Season 3 Episode 13
1 December 2021
Выпуск 14
Season 3 Episode 14
8 December 2021
Выпуск 15
Season 3 Episode 15
15 December 2021
Выпуск 16
Season 3 Episode 16
22 December 2021
TV series release schedule
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