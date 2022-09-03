Menu
ZHenskij stendap (2020), season 4

ZHenskij stendap season 4 poster
Zhenskij stendap 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 3 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 17
Runtime 13 hours 36 minutes
"ZHenskij stendap" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Женский стендап» Алиса Дударева, Настя Веневитина, Ольга Малащенко, Анна Пашинина, Ника Тарасевич и Белла возвращаются, чтобы вновь честно поговорить на актуальные животрепещущие темы. Они высмеивают все, что их не устраивает в отношениях, обсуждают стереотипы семейной жизни, которые столетиями формировались в нашем обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью и прекрасной супругой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, женщины подчеркивают то, как важно, даже выйдя замуж, оставаться отдельной личностью со своими собственными увлечениями.

TV Show rating

6.5
Rate 13 votes
6.3 IMDb
"ZHenskij stendap" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 1
Season 4 Episode 1
3 September 2022
Выпуск 2
Season 4 Episode 2
10 September 2022
Выпуск 3
Season 4 Episode 3
17 September 2022
Выпуск 4
Season 4 Episode 4
24 September 2022
Выпуск 5
Season 4 Episode 5
1 October 2022
Выпуск 6
Season 4 Episode 6
8 October 2022
Выпуск 7
Season 4 Episode 7
15 October 2022
Выпуск 8
Season 4 Episode 8
22 October 2022
Выпуск 9
Season 4 Episode 9
29 October 2022
Выпуск 10
Season 4 Episode 10
5 November 2022
Выпуск 11
Season 4 Episode 11
18 February 2023
Выпуск 12
Season 4 Episode 12
25 February 2023
Выпуск 13
Season 4 Episode 13
4 March 2023
Выпуск 14
Season 4 Episode 14
11 March 2023
Выпуск 15
Season 4 Episode 15
18 March 2023
Выпуск 16
Season 4 Episode 16
25 March 2023
Выпуск 17
Season 4 Episode 17
1 April 2023
