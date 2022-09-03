В 4 сезоне шоу «Женский стендап» Алиса Дударева, Настя Веневитина, Ольга Малащенко, Анна Пашинина, Ника Тарасевич и Белла возвращаются, чтобы вновь честно поговорить на актуальные животрепещущие темы. Они высмеивают все, что их не устраивает в отношениях, обсуждают стереотипы семейной жизни, которые столетиями формировались в нашем обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью и прекрасной супругой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, женщины подчеркивают то, как важно, даже выйдя замуж, оставаться отдельной личностью со своими собственными увлечениями.