Во 2 сезоне шоу «Женский стендап» Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Маргарита Родина, Варвара Щербакова, Надя Джабраилова, Мария Маркова и Сауле Юсупова продолжают говорить исключительно правду и ничего, кроме правды, о женских проблемах и переживаниях. Они откровенно делятся историями, которые случились с ними в жизни. Яровицына, например, без стеснения высмеивает некоторые казусы, которые приключаются с ней и ее мужем. А Ира Мягкова без стеснения может высказаться о собственной внешности или неудачах в романах с мужчинами. Участницы проекта признаются, что юмор помогает им иронично относиться к проблемам и справляться с обидами.