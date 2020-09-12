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ZHenskij stendap (2020), season 2

ZHenskij stendap season 2 poster
Kinoafisha TV Shows ZHenskij stendap Seasons Season 2
Zhenskij stendap 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 36 minutes
"ZHenskij stendap" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Женский стендап» Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Маргарита Родина, Варвара Щербакова, Надя Джабраилова, Мария Маркова и Сауле Юсупова продолжают говорить исключительно правду и ничего, кроме правды, о женских проблемах и переживаниях. Они откровенно делятся историями, которые случились с ними в жизни. Яровицына, например, без стеснения высмеивает некоторые казусы, которые приключаются с ней и ее мужем. А Ира Мягкова без стеснения может высказаться о собственной внешности или неудачах в романах с мужчинами. Участницы проекта признаются, что юмор помогает им иронично относиться к проблемам и справляться с обидами.

TV Show rating

6.5
Rate 13 votes
6.3 IMDb

"ZHenskij stendap" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Выпуск 1
Season 2 Episode 1
12 September 2020
Выпуск 2
Season 2 Episode 2
19 September 2020
Выпуск 3
Season 2 Episode 3
26 September 2020
Выпуск 4
Season 2 Episode 4
3 October 2020
Выпуск 5
Season 2 Episode 5
17 October 2020
Выпуск 6
Season 2 Episode 6
24 October 2020
Выпуск 7
Season 2 Episode 7
31 October 2020
Выпуск 8
Season 2 Episode 8
7 November 2020
Выпуск 9
Season 2 Episode 9
21 November 2020
Выпуск 10
Season 2 Episode 10
28 November 2020
Выпуск 11
Season 2 Episode 11
5 December 2020
Выпуск 12
Season 2 Episode 12
12 December 2020
TV series release schedule
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