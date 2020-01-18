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ZHenskij stendap (2020), season 1

ZHenskij stendap season 1 poster
Kinoafisha TV Shows ZHenskij stendap Seasons Season 1
Zhenskij stendap 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 36 minutes
"ZHenskij stendap" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Женский стендап» участницы проекта с легкостью доказывают, что женщины умеют шутить не хуже представителей сильного пола. В своих монологах они ведут себя дерзко и раскрепощенно, откровенно говорят на щекотливые темы, например о том, что материнство – это тяжелый труд, высмеивают своих мужей, парней, родителей, подруг и самих себя, а также набившие оскомину стереотипы о личной жизни. Создателями проекта являются Зоя Яровицына и Ирина Мягкова. Они завоевали зрительскую симпатию еще с телешоу «Comedy Баттл». По словам Мягковой, это самое брутальное женское шоу, которое интересно как женщинам, так и мужчинам.

TV Show rating

6.5
Rate 13 votes
6.3 IMDb

"ZHenskij stendap" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
18 January 2020
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
25 January 2020
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
1 February 2020
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
8 February 2020
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
15 February 2020
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
22 February 2020
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
29 February 2020
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
7 March 2020
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
14 March 2020
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
21 March 2020
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
28 March 2020
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
4 April 2020
TV series release schedule
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