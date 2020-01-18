В 1 сезоне шоу «Женский стендап» участницы проекта с легкостью доказывают, что женщины умеют шутить не хуже представителей сильного пола. В своих монологах они ведут себя дерзко и раскрепощенно, откровенно говорят на щекотливые темы, например о том, что материнство – это тяжелый труд, высмеивают своих мужей, парней, родителей, подруг и самих себя, а также набившие оскомину стереотипы о личной жизни. Создателями проекта являются Зоя Яровицына и Ирина Мягкова. Они завоевали зрительскую симпатию еще с телешоу «Comedy Баттл». По словам Мягковой, это самое брутальное женское шоу, которое интересно как женщинам, так и мужчинам.