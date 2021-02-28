Menu
Sommerdahl season 2 watch online

Sommerdahl season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Sommerdahl Seasons Season 2
Sommerdahl 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 28 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Sommerdahl" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Соммердаль» приключения Дэна Соммердаля продолжаются. Он готов сделать все, чтобы вновь добиться расположения своей супруги Марианны. Но сначала ему придется отыскать человека, ответственного за убийство всемирно известного музыканта. Воспользовавшись неожиданной помощью, Дэн и Флемминг выходят на след нескольких женщин, которые испытывали чувства к убитому. Спустя некоторое время жертвой оказывается школьный преподаватель народной школы, который, как выяснилось позднее, имел романтическую связь с кем-то из сотрудников правоохранительных органов.

Series rating

6.2
Rate 12 votes
6.4 IMDb

"Sommerdahl" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Tabte drømme - del 1
Season 2 Episode 1
28 February 2021
Tabte drømme - del 2
Season 2 Episode 2
7 March 2021
Kærligheden tåler (næsten) alt - del 1
Season 2 Episode 3
14 March 2021
Kærligheden tåler (næsten) alt - del 2
Season 2 Episode 4
21 March 2021
Den man tugter, elsker man - del 1
Season 2 Episode 5
28 March 2021
Den man tugter, elsker man - del 2
Season 2 Episode 6
4 April 2021
Når målet helliger midlet - del 1
Season 2 Episode 7
11 April 2021
Når målet helliger midlet - del 2
Season 2 Episode 8
18 April 2021
TV series release schedule
