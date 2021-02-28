Во 2 сезоне сериала «Соммердаль» приключения Дэна Соммердаля продолжаются. Он готов сделать все, чтобы вновь добиться расположения своей супруги Марианны. Но сначала ему придется отыскать человека, ответственного за убийство всемирно известного музыканта. Воспользовавшись неожиданной помощью, Дэн и Флемминг выходят на след нескольких женщин, которые испытывали чувства к убитому. Спустя некоторое время жертвой оказывается школьный преподаватель народной школы, который, как выяснилось позднее, имел романтическую связь с кем-то из сотрудников правоохранительных органов.