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Sommerdahl season 4 watch online

Sommerdahl season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Sommerdahl Seasons Season 4
Sommerdahl 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 15 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Sommerdahl" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Соммердаль» продолжается история о детективе по имени Дэн Зоммердал. Напомним, в предыдущем сезоне Дэн столкнулся со смертью матери. Также он узнал, что его бывшая супруга и экс-приятель сошлись. Торпа собираются перевести на другой участок. Кто-то убивает мужчину в гидрокостюме, столкнув с высотки. Еще одного человека, который создал морской проект и получил одобрение у администрации города, нашли в лодке посреди моря. Возле аббатства умерла монахиня, сестра которой порицала ее желание служить Богу. Хозяйка дорогой собаки умерла прямо за рулем машины, пес таинственно исчез.

Series rating

6.3
Rate 12 votes
6.5 IMDb

"Sommerdahl" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Belønning og straf - del 1
Season 4 Episode 1
15 May 2023
Belønning og straf - del 2
Season 4 Episode 2
22 May 2023
Det lugter af fisk - del 1
Season 4 Episode 3
29 May 2023
Det lugter af fisk - del 2
Season 4 Episode 4
5 June 2023
Op på hesten igen - del 1
Season 4 Episode 5
12 June 2023
Op på hesten igen - del 2
Season 4 Episode 6
19 June 2023
Det gode menneske - del 1
Season 4 Episode 7
26 June 2023
Det gode menneske - del 2
Season 4 Episode 8
3 July 2023
TV series release schedule
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