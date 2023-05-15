В 4-м сезоне сериала «Соммердаль» продолжается история о детективе по имени Дэн Зоммердал. Напомним, в предыдущем сезоне Дэн столкнулся со смертью матери. Также он узнал, что его бывшая супруга и экс-приятель сошлись. Торпа собираются перевести на другой участок. Кто-то убивает мужчину в гидрокостюме, столкнув с высотки. Еще одного человека, который создал морской проект и получил одобрение у администрации города, нашли в лодке посреди моря. Возле аббатства умерла монахиня, сестра которой порицала ее желание служить Богу. Хозяйка дорогой собаки умерла прямо за рулем машины, пес таинственно исчез.