В 1 сезоне сериала «Соммердаль» действие происходит в датском прибрежном городке. В центре событий оказывается мужчина средних лет по имени Дэн Соммердаль, который занимается расследованием убийства вместе со своей супругой, криминалистом Марианной, и близким приятелем, детективом Флеммингом Торпом. Дэна на протяжении многих лет волновала только его работа, их брак с Марианной давно находится на грани распада. Спустя некоторое время Дэн замечает, что его конкурентом в борьбе за сердце жены является не кто иной, как лучший друг Флемминг. При этом героям приходится работать втроем, чтобы найти преступника.