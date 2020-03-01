Menu
Sommerdahl 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Sommerdahl" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Соммердаль» действие происходит в датском прибрежном городке. В центре событий оказывается мужчина средних лет по имени Дэн Соммердаль, который занимается расследованием убийства вместе со своей супругой, криминалистом Марианной, и близким приятелем, детективом Флеммингом Торпом. Дэна на протяжении многих лет волновала только его работа, их брак с Марианной давно находится на грани распада. Спустя некоторое время Дэн замечает, что его конкурентом в борьбе за сердце жены является не кто иной, как лучший друг Флемминг. При этом героям приходится работать втроем, чтобы найти преступника.

Series rating

6.2
Rate 12 votes
6.4 IMDb

"Sommerdahl" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Til døden os skiller - del 1
Season 1 Episode 1
1 March 2020
Til døden os skiller - del 2
Season 1 Episode 2
8 March 2020
Kontakt søges... - del 1
Season 1 Episode 3
15 March 2020
Kontakt søges... - del 2
Season 1 Episode 4
22 March 2020
Gengældelsen - del 1
Season 1 Episode 5
29 March 2020
Gengældelsen - del 2
Season 1 Episode 6
5 April 2020
Fatalt selvmål - del 1
Season 1 Episode 7
12 April 2020
Fatalt selvmål - del 2
Season 1 Episode 8
19 April 2020
