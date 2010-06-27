Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hung season 2 watch online

Hung season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Hung Seasons Season 2
Hung 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 27 June 2010
Production year 2010
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Hung" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Жеребец» продолжается история бывшего бейсболиста, который сначала стал школьным баскетбольным тренером, а потом занялся оказанием сексуальных услуг за деньги. Партнерские отношения Рэя с Таней и Ленор начались не лучшим образом. Герой изо всех сил «сдерживается» во время свидания с клиенткой Клэр, после чего обращается к Тане за помощью. Спустя некоторое время Рэй и другие преподаватели устраивают пикет, ожидая массовых увольнений. Джессика, уже преисполненная сомнениями относительно своей свадьбы с Ронни, игнорирует Ленор. Кроме того, ее раздражают критические высказывания Дарби и Деймона... 

Series rating

7.1
Rate 20 votes
7.2 IMDb

"Hung" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
"Just the Tip"
Season 2 Episode 1
27 June 2010
"Tucson is the Gateway to Dick" or "This Is Not Sexy"
Season 2 Episode 2
11 July 2010
"Mind Bullets" or "Bang Bang Bang Bang Motherfucker"
Season 2 Episode 3
18 July 2010
"Sing It Again, Ray" or "Home Plate"
Season 2 Episode 4
25 July 2010
"A Man, a Plan" or "Thank You, Jimmy Carter"
Season 2 Episode 5
1 August 2010
"Beaverland"
Season 2 Episode 6
8 August 2010
"The Middle East is Complicated"
Season 2 Episode 7
15 August 2010
"Third Base" or "The Rash"
Season 2 Episode 8
22 August 2010
"Fat Off My Love" or "I'm the Allergen"
Season 2 Episode 9
29 August 2010
"Even Steven" or "Luckiest Kid in Detroit"
Season 2 Episode 10
12 September 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more