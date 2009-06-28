Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hung season 1 watch online

Hung season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hung Seasons Season 1
Hung 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 June 2009
Production year 2009
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Hung" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Жеребец» когда-то Рэй делал большие успехи в бейсболе, однако его карьера была непродолжительной. Она закончилась разводом с супругой, одиноким отцовством и работой школьным учителем физкультуры. Рэй живет в небольшом домике, но все равно еле-еле сводит концы с концами. Когда в его доме случается пожар, герой окончательно понимает, что так продолжаться больше не может. Он отправляет отпрысков к матери и устраивается на работу в мужской эскорт. От природы парню достались отличные физические данные, и он решил, что пора найти им достойное применение. С тех пор жизнь Рэя становится полна сюрпризов.

Series rating

7.1
Rate 20 votes
7.2 IMDb

"Hung" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
"Pilot"
Season 1 Episode 1
28 June 2009
"Great Sausage" or "Can I Call You Dick?"
Season 1 Episode 2
12 July 2009
"Strange Friends" or "The Truth Is, You're Sexy"
Season 1 Episode 3
19 July 2009
"The Pickle Jar"
Season 1 Episode 4
26 July 2009
"Do it, Monkey"
Season 1 Episode 5
2 August 2009
"Doris is Dead" or "Are We Rich or Are We Poor?"
Season 1 Episode 6
9 August 2009
"The Rita Flower" or "The Indelible Stench"
Season 1 Episode 7
16 August 2009
"Thith ith a Prothetic" or "You Cum Just Right"
Season 1 Episode 8
23 August 2009
"This is America" or "Fifty Bucks"
Season 1 Episode 9
30 August 2009
"A Dick and a Dream" or "Fight the Honey"
Season 1 Episode 10
13 September 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more