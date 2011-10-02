Menu
Hung season 3 watch online

Hung season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Hung Seasons Season 3
Hung 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 2 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Hung" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Жеребец» Рэю и Тане надо убедить банковского сотрудника, что их бизнес-проект «Оздоровительный центр для женщин» является коммерчески выгодным и перспективным. Ленор находит новый повод, чтобы конкурировать с Рэем. После того как Джейсон уводит клиента у Рэя, Таня готовится сама отражать удары. Ленор становится известно кое-что тайное о Джейсоне. Джессика изо всех сил пытается стать независимой, а Чарли хочет, чтобы Таня оказала ему некоторую услугу. Тем временем Рэй встречается с клиентом, которому нравится переодеваться в форму сотрудника правоохранительных органов.

Series rating

7.1
Rate 20 votes
7.2 IMDb

"Hung" season 3 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
"Don't Give Up on Detroit" or "Hung Like a Horse"
Season 3 Episode 1
2 October 2011
"Take the Cake" or "Are You Packing?"
Season 3 Episode 2
9 October 2011
"Mister Drecker" or "Ease Up on the Whup-Ass"
Season 3 Episode 3
16 October 2011
"Fuck Me, Mr. Drecker" or "Let's Not Go to Jail"
Season 3 Episode 4
23 October 2011
"We're Golden" or "Crooks and Big Beaver"
Season 3 Episode 5
30 October 2011
"Money on the Floor"
Season 3 Episode 6
6 November 2011
"What's Going on Downstairs?" or "Don't Eat Prince Eric!"
Season 3 Episode 7
13 November 2011
"I, Sandee" or "This Sex. Which Is. Not One."
Season 3 Episode 8
20 November 2011
"A Monkey Named Simian" or "Frances is Not a Fan"
Season 3 Episode 9
27 November 2011
"The Whole Beefalo"
Season 3 Episode 10
4 December 2011
