В 3-м сезоне сериала «Жеребец» Рэю и Тане надо убедить банковского сотрудника, что их бизнес-проект «Оздоровительный центр для женщин» является коммерчески выгодным и перспективным. Ленор находит новый повод, чтобы конкурировать с Рэем. После того как Джейсон уводит клиента у Рэя, Таня готовится сама отражать удары. Ленор становится известно кое-что тайное о Джейсоне. Джессика изо всех сил пытается стать независимой, а Чарли хочет, чтобы Таня оказала ему некоторую услугу. Тем временем Рэй встречается с клиентом, которому нравится переодеваться в форму сотрудника правоохранительных органов.