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Kinoafisha TV Shows Ghost in the Shell SAC_2045 Soundtrack

Soundtrack from "Ghost in the Shell SAC_2045"

Music from "Ghost in the Shell SAC_2045" All info
Ghost in the Shell: SAC_2045 Original Soundtrack 2
Ghost in the Shell: SAC_2045 Original Soundtrack 2 20 tracks. Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi, Caroline Lufkin, Scott Matthew, Emi Evans
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Title Artist Time
1 SAC_2045 Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 2:13
2 War is Peace Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 0:46
3 We are the Dead Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 2:36
4 Omnipotent Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 4:20
5 Sustainable War Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 7:34
6 The Object of Power Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 5:17
7 1A84 Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 3:30
8 Overclocked Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 3:47
9 Find Me Caroline Lufkin / Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 4:40
10 Big Brother Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 1:55
11 Don't Break Me Down Scott Matthew / Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 7:52
12 Dead Doll Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 4:01
13 Supernatural Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 3:30
14 The More Intelligent, The Less Sane Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 1:13
15 Hope Lies in the Proles Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 3:32
16 Doublethink Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 5:30
17 Dear Batou (Find Me arrange Version) Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 2:13
18 2+2=n Emi Evans / Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 3:26
19 Singularity Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 2:09
20 The Net is Vast and Infinite Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi 3:04
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