|1
|SAC_2045
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|2:13
|2
|War is Peace
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|0:46
|3
|We are the Dead
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|2:36
|4
|Omnipotent
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|4:20
|5
|Sustainable War
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|7:34
|6
|The Object of Power
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|5:17
|7
|1A84
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|3:30
|8
|Overclocked
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|3:47
|9
|Find Me
|Caroline Lufkin / Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|4:40
|10
|Big Brother
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|1:55
|11
|Don't Break Me Down
|Scott Matthew / Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|7:52
|12
|Dead Doll
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|4:01
|13
|Supernatural
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|3:30
|14
|The More Intelligent, The Less Sane
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|1:13
|15
|Hope Lies in the Proles
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|3:32
|16
|Doublethink
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|5:30
|17
|Dear Batou (Find Me arrange Version)
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|2:13
|18
|2+2=n
|Emi Evans / Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|3:26
|19
|Singularity
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|2:09
|20
|The Net is Vast and Infinite
|Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
|3:04