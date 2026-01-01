|Title
|Artist
|Time
|1
|Prologue
|Christopher Willis
|1:50
|2
|Pole Position
|Christopher Willis
|1:14
|3
|Lasso Come Home
|Christopher Willis
|0:38
|4
|Another Brick in the Wall
|Christopher Willis
|0:31
|5
|Tropical Detour
|Christopher Willis
|0:52
|6
|Tunnel Trouble
|Christopher Willis
|1:02
|7
|High Wire Histrionics
|Christopher Willis
|1:11
|8
|Electri - Frying
|Christopher Willis
|0:53
|9
|Nine Lives
|Christopher Willis
|0:36
|10
|Highly Strung
|Christopher Willis
|1:25
|11
|Dog Delivery
|Christopher Willis / Christopher Willis, Drew Conley
|0:44
|12
|Finger Puppets
|Christopher Willis
|0:55
|13
|In a Twist
|Christopher Willis
|0:38
|14
|Cat at the Bat
|Christopher Willis
|1:09
|15
|All at Sea
|Christopher Willis
|1:16
|16
|Entering the Museum
|Christopher Willis / Christopher Willis, Drew Conley
|1:15
|17
|The Great Skeleton Swap
|Christopher Willis / Christopher Willis, Drew Conley
|0:34
|18
|Bad to the Bone
|Christopher Willis
|1:01
|19
|Carnival Barker
|Christopher Willis
|0:38
|20
|Dino Dominoes
|Christopher Willis
|0:54
|21
|Skullduggery
|Christopher Willis
|0:32
|22
|Dino Dog Fight
|Christopher Willis
|1:20
|23
|Tarpit Tailspin
|Christopher Willis
|0:46
|24
|The Purr - Ly Gates
|Christopher Willis
|0:49
|25
|Cleo - Catra
|Christopher Willis
|1:08
|26
|Meow You See Me
|Christopher Willis / Christopher Willis, Drew Conley
|0:36
|27
|Domestic Blues
|Christopher Willis
|0:34
|28
|Pharaohs and Felines
|Christopher Willis
|1:27
|29
|Horrific Hieroglyphics
|Christopher Willis
|1:18
|30
|Egyptian Conniption
|Christopher Willis
|1:00
|31
|Pileso 'pots
|Christopher Willis
|1:24
|32
|En Guard Dog
|Christopher Willis
|1:27
|33
|The Peanut Song (feat. Mike Hollingsworth & Elyse Willis)
|Christopher Willis
|0:32
|34
|Like Cats and Dogs
|Christopher Willis
|0:59
|35
|Bubonic Tonic
|Christopher Willis
|0:32
|36
|Ship of Tools
|Christopher Willis
|0:53
|37
|Hammer Heads
|Christopher Willis
|0:33
|38
|Culet Confusion
|Christopher Willis / Christopher Willis, Drew Conley
|1:11
|39
|A Cat in Hell
|Christopher Willis
|1:00
|40
|Sliced Cat
|Christopher Willis
|1:40
|41
|Mined over Matter
|Christopher Willis
|1:23
|42
|Puss in Bits
|Christopher Willis
|1:26
|43
|Bombs Away
|Christopher Willis
|1:18
|44
|The Art of the Steal
|Christopher Willis
|1:36
|45
|End Credits (From the Netflix Series "Cat Burglar")
|Christopher Willis
|1:10