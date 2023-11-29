В 3-м сезоне сериала «Медленные лошади» разворачивается сюжет, основанный на книге Real Tigers Мика Херрона. Главными действующими лицами вновь оказываются члены команды Джексона Лэма. На этот раз героев втянули в заговор, угрожающий существованию не только Слау Хауса, но и всей команде МИ5. Напомним, в финале предыдущего сезона Джексон Лэм выясняет причины неожиданной смерти бывшего агента. Мину и Луизе поступает предложение, от которого очень сложно отказаться. Ривер предотвращает предполагаемый теракт. Лэм и Катинский встретились лицом к лицу. Хо чуть не оказывается жертвой киллера из России.