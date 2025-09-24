Menu
Slow Horses 2022, season 5

Slow Horses season 5 poster
Slow Horses 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 24 September 2025
Production year 2025
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute

Series rating

8.4
Rate 18 votes
8.3 IMDb

Slow Horses List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Bad Dates
Season 5 Episode 1
24 September 2025
Incommunicado
Season 5 Episode 2
1 October 2025
Tall Tales
Season 5 Episode 3
8 October 2025
Missiles
Season 5 Episode 4
15 October 2025
Circus
Season 5 Episode 5
22 October 2025
Scars
Season 5 Episode 6
29 October 2025
