Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Slow Horses 2022, season 5
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Quotes
Filming locations
Q&A
Kinoafisha
TV Shows
Slow Horses
Seasons
Season 5
Slow Horses
18+
Original title
Season 5
Title
Сезон 5
Season premiere
24 September 2025
Production year
2025
Number of episodes
6
Runtime
5 hours 0 minute
Series rating
8.4
Rate
18
votes
8.3
IMDb
Slow Horses List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Bad Dates
Season 5
Episode 1
24 September 2025
Incommunicado
Season 5
Episode 2
1 October 2025
Tall Tales
Season 5
Episode 3
8 October 2025
Missiles
Season 5
Episode 4
15 October 2025
Circus
Season 5
Episode 5
22 October 2025
Scars
Season 5
Episode 6
29 October 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree