Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Slow Horses 2022, season 2

Slow Horses season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Slow Horses Seasons Season 2
Slow Horses 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Slow Horses" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Медленные лошади» погибает агент. Членам команды приходится анализировать буквально все, чтобы выйти на след преступника, ответственного за смерть их коллеги. В телефоне погибшего была заметка с некоторой информацией. Вскоре выясняется, что агенты внедрения, которые оказались среди британцев, могут представлять угрозу. Ленд погружается в прошлое. Британский агент Ривер Картрайт отправляется на опасное задание. Другие сотрудники отдела прикрывают его. Жизнь в Слау Хаусе вновь перестает быть скучной, а разведчики оказываются втянуты в очередную авантюру.

Series rating

8.4
Rate 18 votes
8.3 IMDb

Slow Horses List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Last Stop
Season 2 Episode 1
2 December 2022
From Upshott with Love
Season 2 Episode 2
2 December 2022
Drinking Games
Season 2 Episode 3
9 December 2022
Cicada
Season 2 Episode 4
16 December 2022
Boardroom Politics
Season 2 Episode 5
23 December 2022
Old Scores
Season 2 Episode 6
30 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more