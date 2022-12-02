Во 2 сезоне сериала «Медленные лошади» погибает агент. Членам команды приходится анализировать буквально все, чтобы выйти на след преступника, ответственного за смерть их коллеги. В телефоне погибшего была заметка с некоторой информацией. Вскоре выясняется, что агенты внедрения, которые оказались среди британцев, могут представлять угрозу. Ленд погружается в прошлое. Британский агент Ривер Картрайт отправляется на опасное задание. Другие сотрудники отдела прикрывают его. Жизнь в Слау Хаусе вновь перестает быть скучной, а разведчики оказываются втянуты в очередную авантюру.