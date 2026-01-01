|Title
|Artist
|Time
|1
|Break Yourself Open
|Piers Burbrook de Vere
|2:13
|2
|Routine Synodic
|Piers Burbrook de Vere
|1:31
|3
|This Is Who I Am
|Piers Burbrook de Vere
|1:21
|4
|Waxing Moon
|Piers Burbrook de Vere
|1:15
|5
|Dear Adelaide
|Piers Burbrook de Vere
|2:35
|6
|Feed the Right One
|Piers Burbrook de Vere
|1:03
|7
|False Meaning
|Piers Burbrook de Vere
|0:58
|8
|Mary Leaves
|Piers Burbrook de Vere
|1:41
|9
|Voyager
|Piers Burbrook de Vere
|1:52
|10
|The Golden Record
|Piers Burbrook de Vere
|2:05
|11
|Nobody’s Perfect
|Piers Burbrook de Vere
|1:31
|12
|Break Yourself Open (Reprise)
|Piers Burbrook de Vere
|1:30
|13
|Next Time
|Piers Burbrook de Vere
|1:06
|14
|Drive
|Piers Burbrook de Vere
|2:13
|15
|Signal
|Piers Burbrook de Vere
|0:58
|16
|Aurora
|Piers Burbrook de Vere
|1:19
|17
|It’s Not Safe Out Here
|Piers Burbrook de Vere
|2:22
|18
|Disperser
|Piers Burbrook de Vere
|1:16