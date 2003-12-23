Menu
QI 16+
Production year 2003
Country Great Britain
Episode duration 30 minutes
TV channel BBC Two

8.8
8.6 IMDb
QI - Season 1 (A) Season 1 (A)
13 episodes 1 January 1970 - 23 December 2003
QI - Season 2 (B) Season 2 (B)
12 episodes 8 October 2004 - 17 December 2004
QI - Season 3 (C) Season 3 (C)
12 episodes 30 September 2005 - 9 December 2005
QI - Season 4 (D) Season 4 (D)
13 episodes 29 September 2006 - 15 December 2006
QI - Season 5 (E) Season 5 (E)
13 episodes 21 September 2007 - 14 December 2007
QI - Season 6 (F) Season 6 (F)
12 episodes 14 November 2008 - 20 March 2009
QI - Season 7 (G) Season 7 (G)
19 episodes 26 November 2009 - 16 April 2010
QI - Season 8 (H) Season 8 (H)
18 episodes 17 September 2010 - 2 May 2011
QI - Season 9 (I) Season 9 (I)
20 episodes 9 September 2011 - 4 May 2012
QI - Season 10 (J) Season 10 (J)
18 episodes 14 September 2012 - 25 August 2013
QI - Season 11 (K) Season 11 (K)
18 episodes 6 September 2013 - 31 January 2014
QI - Season 12 (L) Season 12 (L)
18 episodes 3 October 2014 - 31 January 2015
QI - Season 13 (M) Season 13 (M)
18 episodes 16 October 2015 - 25 March 2016
QI - Season 14 (N) Season 14 (N)
18 episodes 21 October 2016 - 24 February 2017
QI - Season 15 (O) Season 15 (O)
18 episodes 20 October 2017 - 2 March 2018
QI - Season 16 (P) Season 16 (P)
18 episodes 10 September 2018 - 8 March 2019
QI - Season 17 (Q) Season 17 (Q)
18 episodes 6 September 2019 - 28 February 2020
QI - Season 18 (R) Season 18 (R)
18 episodes 28 May 2020 - 27 March 2021
QI - Season 19 (S) Season 19 (S)
16 episodes 9 September 2021 - 30 August 2022
QI - Season 20 (T) Season 20 (T)
14 episodes 11 November 2022 - 15 December 2023
QI - Season 21 (U) Season 21 (U)
17 episodes 21 December 2023 - 14 May 2024
QI - Season 23 (V) Season 23 (V)
14 episodes 22 October 2024 - 25 February 2025
 
