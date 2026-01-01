|1
|No Return (Extended Version)
|Craig Wedren, Anna Waronker
|3:00
|2
|Join Hands / With the Angels
|Craig Wedren, Anna Waronker, Теодор Шапиро
|2:45
|3
|Plane Crash
|Craig Wedren, Anna Waronker, Теодор Шапиро
|4:35
|4
|All In Favor
|Craig Wedren, Anna Waronker
|2:10
|5
|Bad Habits
|Craig Wedren, Anna Waronker
|0:43
|6
|Bobby Who?
|Craig Wedren, Anna Waronker, Теодор Шапиро
|0:59
|7
|Oh God
|Craig Wedren, Anna Waronker
|1:05
|8
|Misty Prepares
|Craig Wedren, Anna Waronker
|1:24
|9
|It Means Something
|Craig Wedren, Anna Waronker
|1:43
|10
|Diving In
|Craig Wedren, Anna Waronker
|1:16
|11
|Baptism / The Light
|Craig Wedren, Anna Waronker
|5:38
|12
|Great Grandfather's Ring
|Craig Wedren, Anna Waronker, Теодор Шапиро
|3:39
|13
|Post Coital
|Craig Wedren, Anna Waronker
|0:48
|14
|Hurry Up Tai
|Craig Wedren, Anna Waronker
|1:37
|15
|Laura Lee
|Craig Wedren, Anna Waronker, Теодор Шапиро
|5:04
|16
|Missing Eyes
|Craig Wedren, Anna Waronker, Matthew Wang
|2:17
|17
|His Name's Adam
|Craig Wedren, Anna Waronker
|2:30
|18
|Doomcoming
|Craig Wedren, Anna Waronker
|12:17
|19
|Misty Brings Tea
|Craig Wedren, Anna Waronker
|0:43
|20
|Not a Game
|Craig Wedren, Anna Waronker
|2:47
|21
|Pyre
|Craig Wedren, Anna Waronker
|1:50
|22
|Whatever You Need
|Craig Wedren, Anna Waronker
|1:14
|23
|Let the Darkness Set Us Free
|Craig Wedren, Anna Waronker
|2:41
|24
|Snarler
|Craig Wedren, Anna Waronker
|1:42