Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Yellowjackets Soundtrack

Soundtrack from "Yellowjackets"

Music from "Yellowjackets" All info
Blood Hive (Original Score From the Showtime Series Yellowjackets)
Blood Hive (Original Score From the Showtime Series Yellowjackets) 24 tracks. Craig Wedren, Anna Waronker, Craig Wedren, Anna Waronker, Теодор Шапиро, Craig Wedren, Anna Waronker, Matthew Wang
Listen
Title Artist Time
1 No Return (Extended Version) Craig Wedren, Anna Waronker 3:00
2 Join Hands / With the Angels Craig Wedren, Anna Waronker, Теодор Шапиро 2:45
3 Plane Crash Craig Wedren, Anna Waronker, Теодор Шапиро 4:35
4 All In Favor Craig Wedren, Anna Waronker 2:10
5 Bad Habits Craig Wedren, Anna Waronker 0:43
6 Bobby Who? Craig Wedren, Anna Waronker, Теодор Шапиро 0:59
7 Oh God Craig Wedren, Anna Waronker 1:05
8 Misty Prepares Craig Wedren, Anna Waronker 1:24
9 It Means Something Craig Wedren, Anna Waronker 1:43
10 Diving In Craig Wedren, Anna Waronker 1:16
11 Baptism / The Light Craig Wedren, Anna Waronker 5:38
12 Great Grandfather's Ring Craig Wedren, Anna Waronker, Теодор Шапиро 3:39
13 Post Coital Craig Wedren, Anna Waronker 0:48
14 Hurry Up Tai Craig Wedren, Anna Waronker 1:37
15 Laura Lee Craig Wedren, Anna Waronker, Теодор Шапиро 5:04
16 Missing Eyes Craig Wedren, Anna Waronker, Matthew Wang 2:17
17 His Name's Adam Craig Wedren, Anna Waronker 2:30
18 Doomcoming Craig Wedren, Anna Waronker 12:17
19 Misty Brings Tea Craig Wedren, Anna Waronker 0:43
20 Not a Game Craig Wedren, Anna Waronker 2:47
21 Pyre Craig Wedren, Anna Waronker 1:50
22 Whatever You Need Craig Wedren, Anna Waronker 1:14
23 Let the Darkness Set Us Free Craig Wedren, Anna Waronker 2:41
24 Snarler Craig Wedren, Anna Waronker 1:42
Listen to songs from "Yellowjackets" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Yellowjackets" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more