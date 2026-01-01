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Kinoafisha TV Shows Cowboy Bebop Soundtrack

Soundtrack from "Cowboy Bebop"

Music from "Cowboy Bebop" All info
COWBOY BEBOP (Soundtrack from the Netflix Series)
COWBOY BEBOP (Soundtrack from the Netflix Series) 25 tracks. Seatbelts
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Title Artist Time
1 The Usual Fools Seatbelts / Yoko Kanno 0:44
2 TANK! (Flix Mix) Seatbelts / Yoko Kanno 2:08
3 Kickin’ Colt Seatbelts / Yoko Kanno 3:16
4 Cat Attack Part 1 (feat. A-Sha Mai Yamane) Seatbelts / Yoko Kanno, Tim Jensen 1:30
5 Net Rush Seatbelts / Yoko Kanno 2:06
6 Bye Mel Seatbelts / Yoko Kanno 2:05
7 Meet my Mom Seatbelts / Yoko Kanno 0:24
8 Rooftop Kung-Fu Seatbelts / Yoko Kanno 2:06
9 Milky Cheat Seatbelts / Yoko Kanno 2:05
10 Blood Brothers Seatbelts / Yoko Kanno 4:48
11 Woodcock Seatbelts / Yoko Kanno 1:10
12 Santo City Seatbelts / Yoko Kanno 1:28
13 Bad Company Blues Seatbelts / Yoko Kanno 1:28
14 Julia's Song (feat. Elena Satine) Seatbelts / Yoko Kanno, Jeff Pinkner 2:37
15 The Fate of Three Seatbelts / Yoko Kanno 3:38
16 Lord of The Empty (feat. Leo Imai) Seatbelts / Yoko Kanno, Leo Imai 3:26
17 Birdcaged Seatbelts / Yoko Kanno 1:56
18 Waltz in High Socks Seatbelts / Yoko Kanno 1:36
19 Fother Muckers Seatbelts / Yoko Kanno 1:29
20 Chasin' Seatbelts / Yoko Kanno 4:18
21 ANA's at 3am Seatbelts / Yoko Kanno 3:19
22 Funky Stuff Seatbelts / Yoko Kanno, Gabriela Robin 1:58
23 Afterglow Seatbelts / Yoko Kanno 5:50
24 The Adventures of Losers Seatbelts / Yoko Kanno 2:43
25 Whistle and Afternoon Seatbelts / Yoko Kanno 1:44
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