|Title
|Artist
|Time
|1
|The Usual Fools
|Seatbelts / Yoko Kanno
|0:44
|2
|TANK! (Flix Mix)
|Seatbelts / Yoko Kanno
|2:08
|3
|Kickin’ Colt
|Seatbelts / Yoko Kanno
|3:16
|4
|Cat Attack Part 1 (feat. A-Sha Mai Yamane)
|Seatbelts / Yoko Kanno, Tim Jensen
|1:30
|5
|Net Rush
|Seatbelts / Yoko Kanno
|2:06
|6
|Bye Mel
|Seatbelts / Yoko Kanno
|2:05
|7
|Meet my Mom
|Seatbelts / Yoko Kanno
|0:24
|8
|Rooftop Kung-Fu
|Seatbelts / Yoko Kanno
|2:06
|9
|Milky Cheat
|Seatbelts / Yoko Kanno
|2:05
|10
|Blood Brothers
|Seatbelts / Yoko Kanno
|4:48
|11
|Woodcock
|Seatbelts / Yoko Kanno
|1:10
|12
|Santo City
|Seatbelts / Yoko Kanno
|1:28
|13
|Bad Company Blues
|Seatbelts / Yoko Kanno
|1:28
|14
|Julia's Song (feat. Elena Satine)
|Seatbelts / Yoko Kanno, Jeff Pinkner
|2:37
|15
|The Fate of Three
|Seatbelts / Yoko Kanno
|3:38
|16
|Lord of The Empty (feat. Leo Imai)
|Seatbelts / Yoko Kanno, Leo Imai
|3:26
|17
|Birdcaged
|Seatbelts / Yoko Kanno
|1:56
|18
|Waltz in High Socks
|Seatbelts / Yoko Kanno
|1:36
|19
|Fother Muckers
|Seatbelts / Yoko Kanno
|1:29
|20
|Chasin'
|Seatbelts / Yoko Kanno
|4:18
|21
|ANA's at 3am
|Seatbelts / Yoko Kanno
|3:19
|22
|Funky Stuff
|Seatbelts / Yoko Kanno, Gabriela Robin
|1:58
|23
|Afterglow
|Seatbelts / Yoko Kanno
|5:50
|24
|The Adventures of Losers
|Seatbelts / Yoko Kanno
|2:43
|25
|Whistle and Afternoon
|Seatbelts / Yoko Kanno
|1:44