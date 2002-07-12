Menu
Monk poster
Monk 16+
Production year 2002
Country USA
Episode duration 45 minutes
TV channel USA Network

Series rating

8.4
Rate 10 votes
8.1 IMDb
All seasons of "Monk"
Monk - Season 1 Season 1
13 episodes 12 July 2002 - 18 October 2002
 
Monk - Season 2 Season 2
16 episodes 20 June 2003 - 5 March 2004
 
Monk - Season 3 Season 3
16 episodes 18 June 2004 - 4 March 2005
 
Monk - Season 4 Season 4
16 episodes 8 July 2005 - 17 March 2006
 
Monk - Season 5 Season 5
16 episodes 7 July 2006 - 2 March 2007
 
Monk - Season 6 Season 6
16 episodes 13 July 2007 - 22 February 2008
 
Monk - Season 7 Season 7
16 episodes 18 July 2008 - 20 February 2009
 
Monk - Season 8 Season 8
16 episodes 7 August 2009 - 4 December 2009
 
