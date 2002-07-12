Menu
Monk All seasons
Monk
16+
Production year
2002
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
USA Network
Series rating
8.4
Rate
10
votes
8.1
IMDb
Write review
All seasons of "Monk"
Season 1
13 episodes
12 July 2002 - 18 October 2002
Season 2
16 episodes
20 June 2003 - 5 March 2004
Season 3
16 episodes
18 June 2004 - 4 March 2005
Season 4
16 episodes
8 July 2005 - 17 March 2006
Season 5
16 episodes
7 July 2006 - 2 March 2007
Season 6
16 episodes
13 July 2007 - 22 February 2008
Season 7
16 episodes
18 July 2008 - 20 February 2009
Season 8
16 episodes
7 August 2009 - 4 December 2009
