Monk 16+
Год выпуска 2002
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал USA Network

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Список сезонов сериала «Дефективный детектив»
Дефективный детектив - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 12 июля 2002 - 18 октября 2002
 
Дефективный детектив - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов 20 июня 2003 - 5 марта 2004
 
Дефективный детектив - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
16 эпизодов 18 июня 2004 - 4 марта 2005
 
Дефективный детектив - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
16 эпизодов 8 июля 2005 - 17 марта 2006
 
Дефективный детектив - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
16 эпизодов 7 июля 2006 - 2 марта 2007
 
Дефективный детектив - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов 13 июля 2007 - 22 февраля 2008
 
Дефективный детектив - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
16 эпизодов 18 июля 2008 - 20 февраля 2009
 
Дефективный детектив - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
16 эпизодов 7 августа 2009 - 4 декабря 2009
 
