О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Дефективный детектив, список сезонов
Monk
16+
Год выпуска
2002
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
USA Network
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
10
голосов
8.1
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Дефективный детектив»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
12 июля 2002 - 18 октября 2002
Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов
20 июня 2003 - 5 марта 2004
Сезон 3 / Season 3
16 эпизодов
18 июня 2004 - 4 марта 2005
Сезон 4 / Season 4
16 эпизодов
8 июля 2005 - 17 марта 2006
Сезон 5 / Season 5
16 эпизодов
7 июля 2006 - 2 марта 2007
Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов
13 июля 2007 - 22 февраля 2008
Сезон 7 / Season 7
16 эпизодов
18 июля 2008 - 20 февраля 2009
Сезон 8 / Season 8
16 эпизодов
7 августа 2009 - 4 декабря 2009
