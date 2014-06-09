В 3-м сезоне сериала «Особо тяжкие преступления» отец и двое его детей исчезли из дома. Члены команды в скором времени выясняют, что это может иметь отношение к семейным проблемам. Тем временем у Расти есть срочное дело. Он приходит к Провансу с важным вопросом. Команда продолжает заниматься расследованиями. Им предстоит выяснить, правду ли говорит мужчина, которого выпустили по УДО. Бывший заключенный утверждает, что не совершал убийства, из-за которого оказался за решеткой. Спустя некоторое время кто-то расправляется с этим человеком. Шэрон собирается на встречу с матерью Расти.