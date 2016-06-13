Major Crimes 2012 - 2018 season 5

Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 13 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 21
Runtime 15 hours 3 minutes
"Major Crimes" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Особо тяжкие преступления» отдел по расследованию особо тяжких преступлений занимается таинственным исчезновением девочки-подростка. Она пропала, когда работала волонтером в приюте для бездомных. В это же время Базз погружается в нераскрытое дело об убийстве своего отца и дяди, которое случилось несколько десятков лет назад. Энди Флинн собирается выставить свой дом на продажу. Расти выясняет, что его биологическая мать ждет ребенка. Команда расследует гибель от передозировки наркотиков и выходит на порносайт, который специализируется на девушках, едва достигших совершеннолетия.

8.0
7.8 IMDb

"Major Crimes" season 5 list of episodes.

Present Tense
Season 5 Episode 1
13 June 2016
N.S.F.W.
Season 5 Episode 2
20 June 2016
Foreign Affairs
Season 5 Episode 3
27 June 2016
Skin Deep
Season 5 Episode 4
11 July 2016
Cashed Out
Season 5 Episode 5
18 July 2016
Tourist Trap
Season 5 Episode 6
25 July 2016
Moral Hazard
Season 5 Episode 7
1 August 2016
Off the Wagon
Season 5 Episode 8
15 August 2016
Family Law
Season 5 Episode 9
22 August 2016
Dead Zone
Season 5 Episode 10
29 August 2016
White Lies: Part 1
Season 5 Episode 11
5 September 2016
White Lies: Part 2
Season 5 Episode 12
12 September 2016
White Lies: Part 3
Season 5 Episode 13
19 September 2016
Heart Failure
Season 5 Episode 14
22 February 2017
Cleared History
Season 5 Episode 15
1 March 2017
Quid Pro Quo
Season 5 Episode 16
8 March 2017
Dead Drop
Season 5 Episode 17
15 March 2017
Bad Blood
Season 5 Episode 18
22 March 2017
Intersection
Season 5 Episode 19
29 March 2017
Shockwave: Part 1
Season 5 Episode 20
5 April 2017
Shockwave: Part 2
Season 5 Episode 21
12 April 2017
