В 5-м сезоне сериала «Особо тяжкие преступления» отдел по расследованию особо тяжких преступлений занимается таинственным исчезновением девочки-подростка. Она пропала, когда работала волонтером в приюте для бездомных. В это же время Базз погружается в нераскрытое дело об убийстве своего отца и дяди, которое случилось несколько десятков лет назад. Энди Флинн собирается выставить свой дом на продажу. Расти выясняет, что его биологическая мать ждет ребенка. Команда расследует гибель от передозировки наркотиков и выходит на порносайт, который специализируется на девушках, едва достигших совершеннолетия.