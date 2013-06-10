Во 2-м сезоне сериала «Особо тяжкие преступления» команда под руководством капитана Рэйдор продолжает вести расследования самых сложных и запутанных криминалистических случаев. Беременную женщину обнаруживают зарезанной в бассейне. Ее супруг вовсе не выглядит огорченным, что вызывает подозрения у членов группы. Сотрудники отдела обнаруживают, что суицид на самом деле может быть частью двойного убийства. Расти получает анонимное послание, которое имеет отношение к его предстоящей даче показаний на судебном заседании. Содержание письма заставляет его прийти в ужас. Следующее расследование команды связано с ДТП и наркобизнесом.