Major Crimes 2012 - 2018 season 2

Season premiere 10 June 2013
Production year 2013
Number of episodes 19
Runtime 13 hours 37 minutes
"Major Crimes" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Особо тяжкие преступления» команда под руководством капитана Рэйдор продолжает вести расследования самых сложных и запутанных криминалистических случаев. Беременную женщину обнаруживают зарезанной в бассейне. Ее супруг вовсе не выглядит огорченным, что вызывает подозрения у членов группы. Сотрудники отдела обнаруживают, что суицид на самом деле может быть частью двойного убийства. Расти получает анонимное послание, которое имеет отношение к его предстоящей даче показаний на судебном заседании. Содержание письма заставляет его прийти в ужас. Следующее расследование команды связано с ДТП и наркобизнесом.

Series rating

8.0
Rate 20 votes
7.8 IMDb

"Major Crimes" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 2 Episode 1
10 June 2013
False Pretenses
Season 2 Episode 2
17 June 2013
Under the Influence
Season 2 Episode 3
24 June 2013
I, Witness
Season 2 Episode 4
1 July 2013
D.O.A.
Season 2 Episode 5
8 July 2013
Boys Will Be Boys
Season 2 Episode 6
15 July 2013
Rules of Engagement
Season 2 Episode 7
22 July 2013
The Deep End
Season 2 Episode 8
29 July 2013
There's No Place Like Home
Season 2 Episode 9
5 August 2013
Backfire
Season 2 Episode 10
12 August 2013
Poster Boy
Season 2 Episode 11
19 August 2013
Pick Your Poison
Season 2 Episode 12
25 November 2013
Jailbait
Season 2 Episode 13
2 December 2013
All In
Season 2 Episode 14
9 December 2013
Curve Ball
Season 2 Episode 15
16 December 2013
Risk Assessment
Season 2 Episode 16
23 December 2013
Year-End Blowout
Season 2 Episode 17
30 December 2013
Return to Sender: Part 1
Season 2 Episode 18
6 January 2014
Return to Sender: Part 2
Season 2 Episode 19
13 January 2014
