Major Crimes
Seasons
Major Crimes All seasons
Major Crimes
18+
Production year
2012
Country
USA
Episode duration
43 minutes
TV channel
TNT
Series rating
8.5
Rate
10
votes
7.8
IMDb
Write review
All seasons of "Major Crimes"
Season 1
10 episodes
13 August 2012 - 15 October 2012
Season 2
19 episodes
10 June 2013 - 13 January 2014
Season 3
19 episodes
9 June 2014 - 12 January 2015
Season 4
23 episodes
8 June 2015 - 14 March 2016
Season 5
21 episodes
13 June 2016 - 12 April 2017
Season 6
13 episodes
31 October 2017 - 9 January 2018
