В 6-м сезоне сериала «Особо тяжкие преступления» три пятнадцатилетних мальчика пропадают во время школьной экскурсии. Тем временем всплывают факты, свидетельствующие о возможном возвращении Филиппа Стро в Лос-Анджелес. В то время как поиски исчезнувших детей продолжаются, члены команды имеют дело с подозрительным священником, разгневанным бывшим супругом и угрозами со стороны представителей ФБР. Расти пугает Флинна и Шэрон, обращаясь к ним с неожиданной просьбой. Шэрон обнаруживает, что ее личная жизнь становится угрозой ее профессиональному росту. Лейтенант Провенза временно возглавляет команду.