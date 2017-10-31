Major Crimes 2012 - 2018, season 6

Major Crimes 18+
Season premiere 31 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Major Crimes" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Особо тяжкие преступления» три пятнадцатилетних мальчика пропадают во время школьной экскурсии. Тем временем всплывают факты, свидетельствующие о возможном возвращении Филиппа Стро в Лос-Анджелес. В то время как поиски исчезнувших детей продолжаются, члены команды имеют дело с подозрительным священником, разгневанным бывшим супругом и угрозами со стороны представителей ФБР. Расти пугает Флинна и Шэрон, обращаясь к ним с неожиданной просьбой. Шэрон обнаруживает, что ее личная жизнь становится угрозой ее профессиональному росту. Лейтенант Провенза временно возглавляет команду.

8.0
Rate 20 votes
7.8 IMDb

"Major Crimes" season 6 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Sanctuary City: Part 1
Season 6 Episode 1
31 October 2017
Sanctuary City: Part 2
Season 6 Episode 2
7 November 2017
Sanctuary City: Part 3
Season 6 Episode 3
14 November 2017
Sanctuary City: Part 4
Season 6 Episode 4
21 November 2017
Sanctuary City: Part 5
Season 6 Episode 5
28 November 2017
Conspiracy Theory: Part 1
Season 6 Episode 6
5 December 2017
Conspiracy Theory: Part 2
Season 6 Episode 7
12 December 2017
Conspiracy Theory: Part 3
Season 6 Episode 8
19 December 2017
Conspiracy Theory: Part 4
Season 6 Episode 9
19 December 2017
By Any Means: Part 1
Season 6 Episode 10
26 December 2017
By Any Means: Part 2
Season 6 Episode 11
26 December 2017
By Any Means: Part 3
Season 6 Episode 12
2 January 2018
By Any Means: Part 4
Season 6 Episode 13
9 January 2018
