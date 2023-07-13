В 5-м сезоне сериала «Чем мы заняты в тени» Нандор, Ласло, Надя, их фамильяр Гильермо и энергетический вампир Колин Робинсон по-прежнему тайно обитают в обычном человеческом городке. Нандор готовится к свадьбе, но организацией, разумеется, занимается Гильермо. Он так переживает, что чуть не сходит с ума от переизбытка хлопот. Нандор и Ласло выясняют свои разногласия на охоте в уединенной хижине. К Гильермо приезжают неожиданные гости из-за границы. Похоже, ему придется впервые за много лет предстать перед своей настоящей семьей. Слишком помолодевший Колин достигает переходного возраста.