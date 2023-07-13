What We Do in the Shadows 2019, season 5

What We Do in the Shadows 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 13 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"What We Do in the Shadows" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Чем мы заняты в тени» Нандор, Ласло, Надя, их фамильяр Гильермо и энергетический вампир Колин Робинсон по-прежнему тайно обитают в обычном человеческом городке. Нандор готовится к свадьбе, но организацией, разумеется, занимается Гильермо. Он так переживает, что чуть не сходит с ума от переизбытка хлопот. Нандор и Ласло выясняют свои разногласия на охоте в уединенной хижине. К Гильермо приезжают неожиданные гости из-за границы. Похоже, ему придется впервые за много лет предстать перед своей настоящей семьей. Слишком помолодевший Колин достигает переходного возраста.

7.8

7.8
Rate 16 votes
8.5 IMDb

What We Do in the Shadows List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
The Mall
Season 5 Episode 1
13 July 2023
A Night Out with the Guys
Season 5 Episode 2
13 July 2023
Pride Parade
Season 5 Episode 3
20 July 2023
The Campaign
Season 5 Episode 4
27 July 2023
Local News
Season 5 Episode 5
3 August 2023
Urgent Care
Season 5 Episode 6
10 August 2023
Hybrid Creatures
Season 5 Episode 7
17 August 2023
The Roast
Season 5 Episode 8
24 August 2023
A Weekend at Morrigan Manor
Season 5 Episode 9
31 August 2023
Exit Interview
Season 5 Episode 10
31 August 2023
